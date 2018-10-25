KOBİ desteklerine düzenleme

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, televizyon programı yapımı ve dağıtımı faaliyetleri, KOBİ'lere yönelik destek kapsamı dışına çıkarıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak KOBİ'lere yönelik sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesine ilişkin kararda değişikliğe gidildi.
Buna göre, bilgi ve iletişim sektöründe destek kapsamı dışında olan sinema filmi, video yapım ve dağıtım faaliyetlerine televizyon programı yapım ve dağıtım faaliyetleri de eklendi.
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