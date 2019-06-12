FİNANS

KOBİ ve işletmelere 25 milyar liralık yeni destek paketi

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Türkiye Bankalar Birliği: - "Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ile bankacılık sektörü ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecek"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, "Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ile bankacılık sektörü ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.

TBB'den "Ekonomi Değer Kredisi"ne ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre ekonomik gelişmelerin giderek daha olumlu seyretmesi ve beklentilerdeki iyileşme doğrultusunda, finansman maliyetini hafifletmek amacıyla enflasyona endeksli, makul fiyatlı, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile yeni bir finansman imkanı sunulmaya başlanacak.

Başta KOBİ'ler olmak üzere işletmeleri finansman açısından desteklemek suretiyle, ülke ekonomisine değer katmayı amaçlayan "Ekonomi Değer Kredisi" hayata geçirilecek.

Ekonomi Değer Kredisi faiz oranı enflasyona endeksli olarak belirlenmiş 6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE + 4 ve 6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE + 4,5 olarak uygulanacak.

Faiz oranı hesaplanırken kredinin kullandırım tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve kullandırım tarihinden itibaren 6 ayda bir kez güncellenecek.

Ekonomi Değer Kredisi ile firma bazında ciroya göre azami 5 milyon TL ile 50 milyon TL arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak.

Ekonomi Değer Kredisi’nin toplam hacmi 25 milyar TL olacak. Hazine destekli kefalet miktarı 20 milyar TL olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar TL'lik kısmının 0-125 milyon TL ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar TL'lik kısmının ise cirosu 125 milyon TL üstündeki işletmelere tahsis edilmesi öngörülüyor.

Kefalet komisyonu, kredinin kullandırımı sırasında yüzde 2 oranında peşin olarak tahsil edilecek. Yararlanıcı belgeli harcamalar dışında başka masraf ve komisyon ödemeyecek.

Ekonomi Değer Kredisi uygulaması ile bankacılık sektörü ekonomide çarkların dönmesine, üretim, ticaret, ihracat ve istihdam artışı yoluyla büyümenin sürdürülmesine katkı sağlamaya devam edecek.

Yeni destek paketine Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank,Garanti BBVA, Yapı Kredi, VakıfBank, Akbank, QNB Finansbank, Türk Eximbank, DenizBank, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve Şekerbank katılım sağlayacak.

Ekonomi Değer Kredisi şartları şöyle:

İŞLETMELER CİRO (TL) AZAMİ KREDİ TUTARI (TL) KOBİ/KOBİ DIŞI 0--25 Milyon 5 milyon 25-125 milyon 20 milyon125 milyon üzeri 50 milyon VADE Anapara Ödemesiz Dönem Azami 6 Ay, FAİZ/KOMİSYON ORANI Toplam Vade Azami 36 Ay TÜFE+4 Anapara Ödemesiz Dönem Azami 6 Ay, Toplam Vade Azami 48 Ay TÜFE+4,5 ÖDEME SIKLIĞI Anapara Ödemesiz Dönem Sonrasında Aylık Ödeme Eşit Taksitli TEMİNAT/KEFALET ORANI HAZİNE DESTEKLİ KGF KEFALETİ Kefalet Oranı: (% 80)

PARTNERBu da son trend!Bu da son trend!
2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı
Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklamasıBakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Değer Kredisi kobi TBB

En Çok Okunan Haberler

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İSO / Bahçıvan : Ambalajlı ve markalı ürünler tercih edilmeli

İSO / Bahçıvan : Ambalajlı ve markalı ürünler tercih edilmeli

2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı

2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı

Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı

Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı

Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar

Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.