KOBİDER/Özgenç: Kuyumcular taksit sınırlamasında Danıştay'ın kararını bekliyor

İstanbul, 2 Ağustos (DHA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER), kuyum harcamalarının dört taksitle sınırlandırılmasının iptali için iki yıl önce Danıştay’a dava açmıştı. Açmış oldukları davanın bir an önce sonuçlanmasını ve lehlerine bir karar çıkacağını bekliyorlar.

KOBİDER’den yapılan açıklamaya göre kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit sınırlamasını esneten düzenleme 2016 yılında yürürlüğe girerek kredi kartına taksit sayısı bazı alanlarda 12 aya yükseltilmişti. Ancak kuyum sektörü 4 ay ile sınırlandırılmıştı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, bir an önce altın alışverişinde de 12 taksit uygulaması yapılması gerektiğini savunarak, BDDK’nın kuyum sektörünü dört taksit ile sınırlamasının negatif ayrımcılık olacağını savunarak 2016 yılında Özgenç’in şahsi mücadelesi ve desteği ile altına dört taksit sınırlamasının iptali için Danıştay'a dava açılmıştı.

KOBİDER Genel Başkanı Özgenç konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: