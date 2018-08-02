FİNANS

KOBİDER/Özgenç: Kuyumcular taksit sınırlamasında Danıştay'ın kararını bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 12:02 | Son Güncelleme

 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER), kuyum harcamalarının dört taksitle sınırlandırılmasının iptali için iki yıl önce Danıştay’a dava açmıştı.

İstanbul, 2 Ağustos (DHA) - Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER), kuyum harcamalarının dört taksitle sınırlandırılmasının iptali için iki yıl önce Danıştay’a dava açmıştı. Açmış oldukları davanın bir an önce sonuçlanmasını ve lehlerine bir karar çıkacağını bekliyorlar.

KOBİDER’den yapılan açıklamaya göre kredi kartıyla yapılan alışverişlerde taksit sınırlamasını esneten düzenleme 2016 yılında yürürlüğe girerek kredi kartına taksit sayısı bazı alanlarda 12 aya yükseltilmişti. Ancak kuyum sektörü 4 ay ile sınırlandırılmıştı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği (KOBİDER) Genel Başkanı Nurettin Özgenç, bir an önce altın alışverişinde de 12 taksit uygulaması yapılması gerektiğini savunarak, BDDK’nın kuyum sektörünü dört taksit ile sınırlamasının negatif ayrımcılık olacağını savunarak 2016 yılında Özgenç’in şahsi mücadelesi ve desteği ile altına dört taksit sınırlamasının iptali için Danıştay'a dava açılmıştı.

KOBİDER Genel Başkanı Özgenç konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bu düzenlemede kuyumculuk sektörünün yoğun kaleminin takı ve mücevherat gibi ziynet eşyası olduğu gerçeği göz ardı edilmiştir.

“Çünkü takı ve mücevherat da giyim ya da beyaz eşya gibi eşyadır ve piyasa değerinin içinde yüzde 20-25 civarında işçilik ücreti bulunmaktadır.

“Bu nedenle kuyum alışverişinin külçe altın ya da Cumhuriyet altını gibi noktalarda düşünmek suretiyle 'nakit' muamelesi gösterilmesi yerinde değildir.

“Zira kuyumculuk esnafı genellikle düğün, doğum, sünnet ve bu günlerin sene-i devriyelerine tekabül eden günlerde takı ya da hediye için yapılan alışverişlerde iş yapmaktadırlar.

“Nitekim son yıllarda altın fiyatlarının beklentilerin çok üzerinde yükselmesi evlenecek çiftler ile çocuklarını evlendirecek aileleri düşündürdüğü gibi kuyumcu esnafını da derinden etkilemektedir.

“Keza altın fiyatların yüksek olması cemiyetlerde ve özel günlerde takı takmak isteyenleri de para takmaya yöneltti.

“Çünkü çeyrek altının fiyatının 245 liranın üzerine çıkması sebebiyle vatandaşlar, çareyi para takmakta buluyor.

“Hal böyle olunca altın satamayan kuyumcularda dükkanlarının kirasını bile ödeyemez hale gelmiştir.”

Kredi kartına taksit konusunda eşitlik şart

“BDDK'nın kuyum taksit sınırlamasını esnetmesi yeterli değil.

“Uygulama, kuyumculuk sektörünün ve kuyumculuk yapan üyelerimizin kredi kartı ile alışveriş yapmayı tercih eden önemli bir müşteri potansiyelinden mahrum kalması anlamına gelmektedir.

“Sektörler arasında yapılan bu adaletsizliğe son verilmeyince Danıştay'a kararın iptali yönünde bu davayı açmamız gerekti.

“Bu davanın telekomünikasyon sektöründe de örnek olması için kuyumcuların uğradığı haksızlığı yargı yoluyla aramak zorunda kaldık.

“Davada olumlu sonuç alınmazsa, zaten daralma içine giren sektör ciddi boyutta sıkıntıya girebilir.

“Özellikle perakende alanında faaliyet gösterenlerin yarısı belki daha da fazlası kepenk kapatmak zorunda kalabilir."

PARTNERO ilginç ayrıntı gözden kaçmadıO ilginç ayrıntı gözden kaçmadı
İzmir'de taksi ücretleri zamlandıİzmir'de taksi ücretleri zamlandı
Fed faiz kararını açıkladı!Fed faiz kararını açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Emeklilikte bu tarihe dikkat!

Emeklilikte bu tarihe dikkat!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (2 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

HTTO / Emre: İşbirliği imkânları için yoğun çaba sarf ediyoruz

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

İzmir'de taksi ücretleri zamlandı

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Marketlere kurbanlık tepkisi: 15 kiloluk hayvanı kimse 'koç' diye yutturmasın

Marketlere kurbanlık tepkisi: 15 kiloluk hayvanı kimse 'koç' diye yutturmasın

Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Bursa'da kuruluyor

Maden İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Bursa'da kuruluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.