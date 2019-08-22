FİNANS

KOBİ’ler Avrupa ile ticaretimizin en önemli kısmı

FİNANS HABERLERİ  | 22.08.2019 16:08 | Son Güncelleme

Mahmut Can Emir - Robert Badendieck / İstanbul, 22 Ağustos (DHA)

3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar 3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar
Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale açıklamasıÇekirdeksiz kuru üzümde müdahale açıklaması
Türk şirketten Rusya’ya otel yatırımıTürk şirketten Rusya’ya otel yatırımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Memur zamlarıyla ilgili önemli gelişme!

Birçok sürücüyü ilgilendiren emsal karar

Birçok sürücüyü ilgilendiren emsal karar

Koç Holding’in acı günü

Koç Holding’in acı günü

İstanbul’da icradan satılık hastane

İstanbul’da icradan satılık hastane

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

İki günde aldığı hisselerle şirket ortağı oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı

Bakan Pakdemirli, Manisa'da üzüm rekoltesini açıkladı

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale açıklaması

Çekirdeksiz kuru üzümde müdahale açıklaması

Türk şirketten Rusya’ya otel yatırımı

Türk şirketten Rusya’ya otel yatırımı

KPMG: Otomotivde yüksek performanslı dönem 2021'de başlar

KPMG: Otomotivde yüksek performanslı dönem 2021'de başlar

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi dört ay sonra arttı

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi dört ay sonra arttı

SÖYLEŞİ-Kripto paralar giderek daha yatırımı yapılabilir materyaller haline gelecek

SÖYLEŞİ-Kripto paralar giderek daha yatırımı yapılabilir materyaller haline gelecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.