KOBİ'ler Dijital Ticaret Zirvesi'nde buluştu

İZMİR (AA) - Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, e-ihracat ve e-ticaretin gelecekte ekonominin lokomotifi olacağını söyledi.

TÜRKONFED ve SAP Türkiye iş birliğiyle e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşüm uzmanlarını KOBİ temsilcileriyle buluşturmak amacıyla Dijital Ticaret Zirvesi düzenlendi.

Ösen, BASİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ticarette dünyayla rekabet edebilmesi için teknolojinin büyük önem taşıdığını belirtti.

"Dün ekonomi lokomotifinin küçük bir vagonu olan e-ihracat ve e-ticaret yakın gelecekte lokomotifin kendisi olacak." ifadesini kullanan Ösen, şöyle dedi:

"Ülkemizde ve dünyada e-ticaret sektörü gelişmekte. Dünya perakende sektörünün içinde e-ticaret yüzde 10'u geçerek 2,5 trilyon dolara ulaştı. 2021 yılına kadar bu rakamın 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Türkiye'ye bakacak olursak yapılan araştırmalara göre ülkemiz 40 milyondan fazla kullanıcı kitlesiyle dünya genelinde önemli bir internet pazarı durumundadır. 2019 yılı için 70 milyar liralık bir ciro hedefi dillendirilirken, özellikle dünya alışveriş trendlerinin son yıllarda ülkemizde de rağbet görmesi, bu rakama ulaşılmasında önemli bir dinamik olacak."