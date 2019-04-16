FİNANS

KOBİ'ler Dijital Ticaret Zirvesi'nde buluştu

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 17:30 | Son Güncelleme

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen: - "Dün ekonomi lokomotifinin küçük bir vagonu olan e-ihracat ve e-ticaret yakın gelecekte lokomotifin kendisi olacak"

İZMİR (AA) - Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, e-ihracat ve e-ticaretin gelecekte ekonominin lokomotifi olacağını söyledi.

TÜRKONFED ve SAP Türkiye iş birliğiyle e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşüm uzmanlarını KOBİ temsilcileriyle buluşturmak amacıyla Dijital Ticaret Zirvesi düzenlendi.

Ösen, BASİFED ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ticarette dünyayla rekabet edebilmesi için teknolojinin büyük önem taşıdığını belirtti.

"Dün ekonomi lokomotifinin küçük bir vagonu olan e-ihracat ve e-ticaret yakın gelecekte lokomotifin kendisi olacak." ifadesini kullanan Ösen, şöyle dedi:

"Ülkemizde ve dünyada e-ticaret sektörü gelişmekte. Dünya perakende sektörünün içinde e-ticaret yüzde 10'u geçerek 2,5 trilyon dolara ulaştı. 2021 yılına kadar bu rakamın 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor.

Türkiye'ye bakacak olursak yapılan araştırmalara göre ülkemiz 40 milyondan fazla kullanıcı kitlesiyle dünya genelinde önemli bir internet pazarı durumundadır. 2019 yılı için 70 milyar liralık bir ciro hedefi dillendirilirken, özellikle dünya alışveriş trendlerinin son yıllarda ülkemizde de rağbet görmesi, bu rakama ulaşılmasında önemli bir dinamik olacak."

- Yeni teknolojilerin ekonomiye katkısı

SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Öznal da yapay zeka, öğrenen makineler, nesnelerin interneti, gelişmiş analitikler gibi teknolojiler sayesinde müşterilerinin birer akıllı işletmeye dönüştüğünü söyledi.

Bugün dünya genelindeki müşterilerinin yüzde 80'inden fazlasını KOBİ'lerin oluşturduğunu dile getiren Öznal, "SAP Türkiye olarak en büyük amacımız, Türk şirketlerinin global arenada dünya devi markalar yaratmasına katkı sağlamak ve KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırmak. Dijital ekonomi çağında KOBİ'lerin rekabet gücünü artırabilmesi için ise bulut bilişim büyük fırsatlar sunuyor." diye konuştu.

Zirvede, ticaretin dijital hali, dijitalleşen dünyada akıllı işletme olmak, dijital ticaretin hukuki boyutu, dijital ticarette fırsatlar konularında sunum yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BASİFED kobi

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