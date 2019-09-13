"KOBİ'ler ekonominin lokomotif gücüdür"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, KOBİ'lerin işletmelerin yüzde 99'unu, istihdamın yüzde 72'sini, katma değerin yüzde 54'ünü, ihracatın yüzde 55'ini, toplam cironun yüzde 62'sini, brüt yatırımların ise yarısını oluşturduğunu belirterek, "Bu veriler KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olduğunu gösteriyor." dedi. TÜRKONFED, Visa Türkiye ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirilen, 27 banka tarafından desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Projesi"nin açılış toplantısı kentteki bir otelde düzenlendi. Turan, burada yaptığı konuşmada, yeni iş yapma ve üretim modellerinin ülkelerin rekabetçiliğini yeniden şekillendirdiğini söyledi. Hız ve verimlilik esaslı dijital dönüşüm sürecindeki yarışta KOBİ'lerin önemine dikkati çeken Turan, şöyle devam etti: "Bu yarışta Türkiye ekonomisinin dinamosu KOBİ'lerdir. Bunun için KOBİ'lerin rekabetçilik gücünü, nitelikli insan kaynağı kapasitesini, yönetişimden üretim ve ihracata uzanan değer zincirinde yüksek teknoloji kullanımıyla yüksek verimlilik ve yüksek katma değer yaratmalarını sağlamalıyız. KOBİ'lerin verimliliğini artırıp, dijital dünyayı doğru ve etkin okumalarını sağlayarak, geleceğin dünyasına hazırlamak, ekonomimizin sürdürülebilirlik anahtarıdır."

Turan, ülkede yaklaşık 3,5 milyon KOBİ bulunduğunu, bunların yüzde 13'ünün sanayi, yüzde 9'unun tarım, yüzde 51'inin perakende ve ticaret, geri kalanının ise diğer sektörlerde faaliyet gösterdiğini ifade etti. KOBİ'lerin ülkedeki işletmelerin yüzde 99'unu oluşturduğunu belirten Turan, şunları kaydetti: "KOBİ'ler istihdamın yüzde 72'sini, katma değerin yüzde 54'ünü, ihracatın yüzde 55'ini, toplam cironun yüzde 62'sini, brüt yatırımların ise yarısını oluşturmaktadır. Bu veriler, KOBİ'lerin Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ihracat yapma potansiyeli olan KOBİ'lerin yetkinliklerini ve kapasitesini geliştirmek gerekiyor." - "Her şirketin dijital döşümü önemli" UNDP Türkiye Mukim Temsilci Vekili Claudio Tomasi de İşimi Yönetebiliyorum Projesi'nin küresel alanda bir model haline gelebileceğini söyledi. Projenin KOBİ'ler için yeni teknolojiler, piyasa verilerine ve müşterilere daha ucuza ulaşabilme, finansmana erişimde yeni yollar bulma, daha hızlı tanınırlık ve saygınlık elde etme fırsatları sunduğunu dile getiren Tomasi, yeni teknolojilerin avantajlar sağladığını belirtti.