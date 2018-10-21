KOBİ'ler ICDDA ile dünyaya açılıyor

MUSTAFA ÇALKAYA - OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 4. Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'nin (ICDDA) uluslararası camiada karşılığı olduğunu belirterek, "OSTİM'de savunma sanayi alanında çalışan küçük firmalar uluslararası pazarda da iş yapmak istiyor ve ICDDA sayesinde KOBİ'ler dünyaya açılıyor." dedi.

Aydın, AA muhabirine, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) himayesinde, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) tarafından 23-25 Ekim'de ICDDA etkinliği yapılacağını anlattı.

ICDDA'nin savunma sanayi sektörünün devlerini KOBİ'lerle bir araya getirmeyi amaçlayan bir etkinlik olduğuna dikkati çeken Aydın, "Bu organizasyon 4 yıldır gelişerek ve büyüyerek yapılıyor. Biz kimseyi zorla getirmiyoruz. Yani buraya daha önce katılan firmalar fayda görmeseler tekrar tekrar katılmazlar." diye konuştu.

Organizasyona bu yıl da talebin çok fazla olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"Dünyada savunma ve havacılık endüstrisi için çalışmak ayrı standartlar istiyor. Türkiye'de bir çok firmamız buna heves ediyor. Etkinliğe katılan firmalar bu standartları öğreniyorlar ve yurt dışına iş yapabilme kabiliyeti kazanıyorlar. ICDDA uluslararası camiada karşılığı olan bir organizasyon. OSTİM'de savunma sanayi alanında çalışan küçük firmalar uluslararası pazarda da iş yapmak istiyor ve ICDDA sayesinde KOBİ'ler dünyaya açılıyor."