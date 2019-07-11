"KOBİ'ler İçin E-Ticaret ve E-İhracat Fırsatları" Toplantısı

GAZİANTEP (AA) - e-ticaret platformu n11.com Üst Yöneticisi Won Yong Jo, "Gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman e-ticaretin toplam perakendeye oranı yüzde 7-8 civarlarında. Türkiye'nin de bu rakamları kısa zamanda yakalayacağını yüzde 10'lu seviyelere ulaşacağını düşünüyorum. Müşteriler, online alışveriş için hazırlar." dedi. Won Yong Jo, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve n11.com tarafından düzenlenen "KOBİ'ler İçin E-Ticaret ve E-İhracat Fırsatları" toplantısında, insanların yemek yemek için neden Gaziantep'e gittiklerini her zaman merak ettiğini ancak bunun cevabını öğle yemeğinde anladığını söyledi. Güney Kore ve Türkiye'nin kardeş ülkeler olduğunu ifade eden Jo, "n11.com olarak Türkiye'de ilk defa her ayın 11'inde düzenleyeceğimiz ayın 11. günü etkinliklerini başlattık. Bundan sonra her ayın 11'inde etkinlikler yapmaya karar verdik. Geçen yıl 11 etkinliklerinde 240 milyon liralık ciro yaptık." dedi. Won Yong Jo, Gaziantepli girişimcilere, Güney Kore'yi ürünlerini ihraç etmek için hedef ülke seçebileceklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"n11.com Türk-Kore ortaklığında bir firma. O yüzden sizler bize güvenebilir, inanabilirsiniz. Kore küçük ama telekom altyapısı çok gelişmiş bir ülke. Herkes internet altyapısına kolayca erişebiliyor. O yüzden de Kore'deki e-ticaretin perakendeye oranı yüzde 20'ler seviyesinde. Türkiye'de tam olarak bu olmasa da Kore'de gece sipariş edilen şeyler sabah saat 10'da müşterilerin kapısında olabiliyor. Bu bütün ürünleri kapsıyor. Burada rakamın büyük veya küçük olması önemli değil anlatmak istediğim şu; Sürekli e-ticaret müşterilerin taleplerine göre değişiyor ve şekilleniyor." Türkiye'deki e-ticaretin perakendeye oranı hakkında konuşan Won Yong Jo, şöyle devam etti: "Türkiye'ye ilk geldiğimde e-ticaretin toplam perakendeye oranı yüzde 3'tü şu anda yüzde 5. Türkiye'deki genel nüfus dağılımına baktığımız zaman nüfusun yüzde 40'ını 30 yaş altı insanlar oluşturuyor. Akıllı telefon kullanımı oldukça yüksek. Türkiye'deki internet kullanımında da herhangi bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Kredi kartı kullanımı da çok yüksek. Tüm bunlara bakıldığında e-ticaretin toplam perakendeye oranının çok daha yüksek olması gerekiyor. Gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman e-ticaretin toplam perakendeye oranı yüzde 7-8 civarlarında. Türkiye'nin de bu rakamları kısa zamanda yakalayacağını yüzde 10'lu seviyelere ulaşacağını düşünüyorum. Müşteriler, online alışveriş için hazırlar."

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da çağın iş modelinin e-ticaret olduğunu, 2018 rakamlarına göre Çin'in 634 milyar dolarlık pazar büyüklüğüyle dünya birincisi durumunda bulunduğunu, Türkiye'de ise bu rakamın 6,1 milyar dolar olduğunu belirtti. Bu yıl küresel e-ticaret pazarının 3,5 trilyon dolar olmasının öngörüldüğünü dile getiren Yıldırım, "KOBİ'ler olarak bu pastadan daha büyük bir pay alabilmek için yeni yol haritasına ihtiyaç duyuyoruz. Bu pastadaki payı artırmamız için yurt içi e-ticaret ve sınır ötesi e-ihracatta önemli bir potansiyele sahibiz. Türkiye'nin bu potansiyelini ortaya çıkaracak desteklere ihtiyaç var. Kargo ücretlerinden vergilere kadar pek çok konuda sağlanacak devlet desteği Türkiye'nin e-ticaret hacminin artmasına doğrudan etki edecektir." dedi. Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı verilerine göre geçen yıl Türkiye'den 358 milyon dolar e-ihracat gerçekleştiğini ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti: "E-ihracat yapan firmaların da ihracatçı sayılması ve ihracatçılara verilen teşviklerden yararlanabilmesi bu konuda atılması gereken önemli adımlardır. Biz, üyelerimize dijital ticareti öğretmekte kararlıyız. GTO olarak Gaziantep'in ulusal ve uluslararası ticaret başarısını e-ticaret ve e-ihracat boyutunda da yakalamayı hedefliyoruz. Dijital ticarette de tüm alanlarda olduğu gibi üyelerimizin çözüm ortağı ve yol arkadaşı olacağız. İlk olarak üyelerimizi e-ticaret ile tanıştırıp n11.com gibi pazar yerlerinde ticaret yapmalarına destek olacağız. İkinci aşamada, üyelerimizin kendi dijital platformlarından satış yapmalarına teşvik edeceğiz. Nihayetinde e-ihracat yapmalarını sağlayacağız. Bana kalırsa bugün Türkiye'nin en fazla ihracat yapan kentlerinden olan Gaziantep’in yarın en fazla e-ihracat yapan kent olmaması için hiçbir sebep yok. Bunu başarabiliriz."