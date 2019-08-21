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"KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi tanıtım toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı: - "Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için ekonomimizin rekabetçilik gücünü artırmamız şart" - "Ekonominin can damarı olan KOBİ'lerimizin rekabetçilik gücünü geliştirecek çözümlere ve yeni iş birliği modellerine ihtiyacımız olduğu açık" - "Gümrük Birliği güncellemesinden kaynaklanan zorluklara istinaden KOBİ seviyesindeki ihtiyaçların belirlenmesi, KOBİ'lere özel finansman araçlarının tasarlanması önemli birer ihtiyaç olarak öne çıkıyor"

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, "Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için ekonomimizin rekabetçilik gücünü artırmamız şart. Ekonominin can damarı olan KOBİ'lerimizin rekabetçilik gücünü geliştirecek çözümlere ve yeni iş birliği modellerine ihtiyacımız olduğu açık." dedi.

TÜRKONFED, KOBİ'lerin, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında devam eden Gümrük Birliği Anlaşması güncellenme sürecinde aktif rol üstlenmesi ve bu süreçten azami fayda sağlamaları amacıyla yeni bir proje hayata geçirdi.

"KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesinin tanıtım toplantısı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, toplantıdaki konuşmasında günümüz dünyasının, baş döndüren teknolojik gelişmelerin ve dönüşümün yanı sıra, bölgesel çatışmaların, ticaret savaşı ile başlayan korumacı tedbirlerin ve transatlantik gerilimlerinde yaşandığı bir dönemden geçtiğine işaret etti.

Türkiye'nin de bu yaşananlardan etkilendiğine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin itici gücü ihracat yetkinliğimiz de küresel düzeyde yaşanan politik ve ekonomik sorunlara geçmişten daha hızlı tepki verebiliyor. Dengeler değişirken ve yeni bir ekonomik sistem inşasında yeni kurallar belirlenirken ülkemizin de bu hikayede kendisine önemli bir yer edinmesi önem kazanıyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için ekonomimizin rekabetçilik gücünü artırmamız şart. Dolayısıyla sektörlerimiz, işletmelerimiz ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ'lerimizin rekabetçilik gücünü geliştirecek çözümlere ve yeni iş birliği modellerine ihtiyacımız olduğu açık."

- "Modernizasyon sürecine KOBİ odaklı bir yaklaşım eklemlenmeli"

Ali Avcı, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve güçlendirilmesi yoluyla, AB'ye ekonomik entegrasyonunun derinleşmesinin, olağan, kısa vadeli bir vizyondan ziyade, her iki taraf için de uzun vadeli bir stratejik hedef olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesinin Avrupa Birliği ve Türkiye iş dünyasının hizmet ve diğer sektörlerde yeni pazarlara erişme kapasitelerini artıracağını, KOBİ'lerin küresel düzeyde daha etkili desteklenmesine imkan tanıyacağını bildiren Avcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gümrük Birliği Anlaşması'nın 21. yüzyılın zorlu küresel ekonomi ve ticaret iklimi doğrultusunda modernleşmesi, daha da güçlü bir yatırım ve ticaret ilişkisi sağlayacak, iş yaratma, kapsayıcı büyüme ve sürdürülebilir kalkınmada kritik rol üstlenen Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki KOBİ'ler için çeşitli fırsatlar yaratacaktır. Bu amaçla modernizasyon sürecinde 'Önce Küçüğü-yani KOBİ'leri- Düşün' ilkesi doğrultusunda KOBİ odaklı bir yaklaşımın genel perspektife eklemlenmesi gerekiyor.

Güncellemeden kaynaklanan zorluklara istinaden KOBİ seviyesindeki ihtiyaçların belirlenmesi, KOBİ’lere özel finansman araçlarının tasarlanması, olası bir güncellemenin potansiyel sektörel etki analizlerinin yapılması ve vize konusunun çözüme kavuşturulması önemli birer ihtiyaç olarak öne çıkıyor."

Avcı, yenilenen Gümrük Birliği ve canlanan Avrupa Birliği sürecinin Türkiye'de demokrasiden yatırım ortamına, gelişen ekonominin gereklerinden sürdürülebilir kalkınma amaçlarına kadar her alanda çok belirleyici bir etken olacağını dile getirdi.

- "Güncelleme sürecinde sektörel kazanımlarımızı korumamız KOBİ’lerimiz için çok önemli"

MHGF Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk, Gümrük Birliği güncellemesinin özellikle hazır giyim sektöründe yatırım ortamı ve istihdam üzerinde olumlu bir etki yaratacağını belirterek, sektörünün Gümrük Birliği ile ilişkilerde öncü sektör olmaya devam ettiğini söyledi.

"Gümrük Birliği'nin modernleşmesi süreci tüm sektörlerimiz gibi tekstil ve hazır giyimin ve bu sektördeki KOBİ'lerimizin önünü açacak." diyen Öztürk, şunları söyledi:

"Gümrük Birliği ile yeni anlaşmada sektörümüzün düşük yatırım bedeli, yüksek istihdamı ve sosyal barışa katkısının ön planda tutulması çok önemli. Türkiye'nin toplam ihracatında kilogram değeri ortalama 1,35 dolar iken, hazır giyimin kilogram başına ihracat bedeli 19,2 dolar seviyesinde. Bu, yüksek teknolojinin de ilerisinde. Gelinlik, takım elbise gibi ürünlerde ihracatımızın kilogram değeri 200 dolara kadar çıkıyor. Şimdi Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi sürecinde sektörümüzün kazanımlarının korunması çok önemli."

Toplantı çerçevesinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin KOBİ'ler için yaratacağı yeni fırsatlar ve KOBİ'lerin bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanabilmesi için atılması gereken adımlar tartışıldı.

Etkinlik kapsamında, moderatörlüğünü TÜRKONFED ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) Politika ve Ekonomi Danışmanı Haluk Tükel'in yaptığı "Gümrük Birliği'nin Modernleştirilmesinde KOBİ ve Sektörlerin İncelenmesi" paneli de gerçekleştirildi.

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KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

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