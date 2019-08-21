"KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesi tanıtım toplantısı

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, toplantıdaki konuşmasında günümüz dünyasının, baş döndüren teknolojik gelişmelerin ve dönüşümün yanı sıra, bölgesel çatışmaların, ticaret savaşı ile başlayan korumacı tedbirlerin ve transatlantik gerilimlerinde yaşandığı bir dönemden geçtiğine işaret etti.

"KOBİ'ler İçin Gümrük Birliği" projesinin tanıtım toplantısı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

TÜRKONFED, KOBİ'lerin, Türkiye ve Avrupa Birliği arasında devam eden Gümrük Birliği Anlaşması güncellenme sürecinde aktif rol üstlenmesi ve bu süreçten azami fayda sağlamaları amacıyla yeni bir proje hayata geçirdi.

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Avcı, "Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için ekonomimizin rekabetçilik gücünü artırmamız şart. Ekonominin can damarı olan KOBİ'lerimizin rekabetçilik gücünü geliştirecek çözümlere ve yeni iş birliği modellerine ihtiyacımız olduğu açık." dedi.

Türkiye'nin de bu yaşananlardan etkilendiğine dikkati çeken Avcı, şunları kaydetti:

"Ekonomimizin itici gücü ihracat yetkinliğimiz de küresel düzeyde yaşanan politik ve ekonomik sorunlara geçmişten daha hızlı tepki verebiliyor. Dengeler değişirken ve yeni bir ekonomik sistem inşasında yeni kurallar belirlenirken ülkemizin de bu hikayede kendisine önemli bir yer edinmesi önem kazanıyor.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınması için ekonomimizin rekabetçilik gücünü artırmamız şart. Dolayısıyla sektörlerimiz, işletmelerimiz ve özellikle ekonominin can damarı olan KOBİ'lerimizin rekabetçilik gücünü geliştirecek çözümlere ve yeni iş birliği modellerine ihtiyacımız olduğu açık."

- "Modernizasyon sürecine KOBİ odaklı bir yaklaşım eklemlenmeli"

Ali Avcı, Türkiye'nin Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve güçlendirilmesi yoluyla, AB'ye ekonomik entegrasyonunun derinleşmesinin, olağan, kısa vadeli bir vizyondan ziyade, her iki taraf için de uzun vadeli bir stratejik hedef olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.