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KOBİ'ler için tasarruf önerileri

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 09:43 | Son Güncelleme

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜFE aylık yüzde 6.3 artarken son 1 yıllık tüketici enflasyonu yüzde 24.5 oldu.

KOBİ'ler için tasarruf önerileri

Gül KABA/İSTANBUL, (DHA) -TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı enflasyon verilerine göre TÜFE aylık yüzde 6.3 artarken son 1 yıllık tüketici enflasyonu yüzde 24.5 oldu. Mazars Denge Yönetim Danışmanlığı Ortağı Pınar Derkazez ise KOBİ'ler için tasarruf önerileri sıraladı. Derkazez, girdi fiyatlarının araştırılması, aynı kalite ve hizmet seviyesini sağlayabilecek yeni tedarikçiler ile çalışılması ve yerli üretimi olan ürünlerin belirlenmesi gibi bir dizi tavsiyede bulundu.

Ürün çeşitliliğinden stoklara, personelin motivasyonundan hedeflerin yakalanmasına kadar birçok konuya değinen Derkazez, tasarruf önerilerini şöyle sıraladı:

"- Maliyet yapısının mümkün olduğunca sabitten değişkene çevrilmesine çalışılması (örn. muhasebe, bordro yönetimi, tasarım/grafik, bilgi işlem gibi alanlarda dış kaynak kullanımının arttırılması) ve büyük maliyet kalemlerinde alternatif hizmet sağlayıcılarından teklif alınması.

- Satılan ürün maliyetleri ve/veya üretim maliyetlerinde ciddi paya sahip olan girdilerde daha avantajlı fiyatların araştırılması, satınalma hedefi bazlı olarak revize tekliflerin alınması ve tedarikçi çeşitliliğinin arttırılması.

- Üretilen ürünlerin reçetelerinde alternatif, daha ucuz veya yerli üretimi olan hammaddelerin araştırılması, ürünlerde ortak hammaddelere geçilmesinin değerlendirilerek satınalma ve tedarik sürelerinde avantajların yakalanması.

- Ürün çeşitliliğinde rasyonalizasyona gidilmesi.

- Stok seviyelerinin kontrolü, stok günlerinin azaltılması için sipariş ve tedarik planlarının revize edilmesi, uzun süre duran atıl stokların düşük fiyatlardan satılarak nakit yaratılması, stoğa değil müşteri siparişleri odaklı üretim yapılması.

- Şirketin tüm kademelerinde satış ve karlılığını etkileyecek alanlar belirlenmesi, hedefler belirlenmesi ve bu hedeflerin yakalanmasına bağlı bir prim sisteminin kurularak personelin motivasyonlarının artırılması."

(FOTOĞRAFLI)

KOBİ'ler için tasarruf önerileri

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