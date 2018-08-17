KOBİ'ler için yeni kredi paketi geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çatısı altındaki odaların iş birliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, piyasalarda istikrarın sağlanması yanında ekonomik faaliyetin sağlıklı sürdürülmesinin desteklenmesini teminen Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan önlemlere ilave reel sektör ve bankaların iş birliğinde de ek önlemler alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla TOBB ve çatısı altındaki odaların iş birliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığının bilindiğine işaret edilerek, "Yakın bir zaman içinde başlaması beklenen uygulama hakkında detaylı açıklama ilgili taraflarca kısa bir süre içinde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

