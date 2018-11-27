GAZİANTEP (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ekonomide yüzde 50 payı olan KOBİ'lerin, krizlerin atlatılmasında yüzde 100 rol oynadığını belirtti.

Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası’nda ihracatçılara verilen destekler hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Eximbank'ın Türk ekonomisinin dünyaya açılması için kurulduğunu hatırlattı.

Daha önceki yönetimlerin bankayı iyi bir noktaya getirdiğini, kendilerinin de daha ileriye taşımak için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Her gün kendimize 'İhracatçımıza reel olarak daha fazla kredi kullandıracağız' diyoruz. Ayrıca bunu yaparken de ihracatçının maliyetlerini artırmayacağız. Çünkü ihracatçımızın rekabetçiliğini artırmak istiyoruz. Öte yandan da daha fazla ihracatçıyla çalışmak istiyoruz." dedi.

Yıldırım, üst üste 3 yıl ihracat yapan firma sayısının 15 binin biraz altına düştüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Benim başladığım dönemde 7 bin 700 ihracatçıyla çalışıyorduk. Bu hafta itibarıyla da 10 bine yaklaştık. Daha çok KOBİ ile çalışmak istiyoruz. Çünkü KOBİ'lerimizin ihracatta, üretimde ve istihdamda ortalama oranı yüzde 50'lerde. Şunu unutmamalıyız, kısa vadede problem yaşadığımız her dönemde uzun vadede daha iyi oluyoruz. Ekonomide yüzde 50'lerde payı olan KOBİ'ler, krizlerin atlatılmasında yüzde 100 rol oynuyor. Sıkıntılı süreçleri KOBİ'lerle aştığımızı unutmayalım."