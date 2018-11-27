FİNANS

"KOBİ'ler krizlerin atlatılmasında yüzde 100 rol oynuyor"

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 13:28 | Son Güncelleme

Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım: - "Ekonomide yüzde 50'lerde payı olan KOBİ'ler, krizlerin atlatılmasında yüzde 100 rol oynuyor" - "Bu seneki hedefimiz, ihracatın ve büyümenin üzerinde destek sağlamak. Bu sene sonunda yüzde 13-14 dolar bazında artış sağlamış olacağız diye düşünüyorum. İhracatın da yüzde 10 civarında artmasını beklediğimizi göz önünde bulundurursak her halükarda büyümenin üzerinde destek sağlamış olacağız"

GAZİANTEP (AA) - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, ekonomide yüzde 50 payı olan KOBİ'lerin, krizlerin atlatılmasında yüzde 100 rol oynadığını belirtti.

Yıldırım, Gaziantep Ticaret Odası’nda ihracatçılara verilen destekler hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Eximbank'ın Türk ekonomisinin dünyaya açılması için kurulduğunu hatırlattı.

Daha önceki yönetimlerin bankayı iyi bir noktaya getirdiğini, kendilerinin de daha ileriye taşımak için çalıştıklarını anlatan Yıldırım, "Her gün kendimize 'İhracatçımıza reel olarak daha fazla kredi kullandıracağız' diyoruz. Ayrıca bunu yaparken de ihracatçının maliyetlerini artırmayacağız. Çünkü ihracatçımızın rekabetçiliğini artırmak istiyoruz. Öte yandan da daha fazla ihracatçıyla çalışmak istiyoruz." dedi.

Yıldırım, üst üste 3 yıl ihracat yapan firma sayısının 15 binin biraz altına düştüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Benim başladığım dönemde 7 bin 700 ihracatçıyla çalışıyorduk. Bu hafta itibarıyla da 10 bine yaklaştık. Daha çok KOBİ ile çalışmak istiyoruz. Çünkü KOBİ'lerimizin ihracatta, üretimde ve istihdamda ortalama oranı yüzde 50'lerde. Şunu unutmamalıyız, kısa vadede problem yaşadığımız her dönemde uzun vadede daha iyi oluyoruz. Ekonomide yüzde 50'lerde payı olan KOBİ'ler, krizlerin atlatılmasında yüzde 100 rol oynuyor. Sıkıntılı süreçleri KOBİ'lerle aştığımızı unutmayalım."

- "Türkiye'nin 8. büyük bankası haline geldik"

İhracatçıların ihtiyaç duyduğu tüm desteklere karşılık vermek istediklerine belirten Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'nin 8. büyük bankası haline geldik. Dünyada fon sağlayan 7. büyük bankayız. 2017 yılı Ocak ayından bugüne kadar faizlerimizi artırmadık. O günden bugüne ise KOBİ'lerimize yüzde 6,5'lerle kredi vermeye devam ettik. En kötü günlerde bile ağustos-eylül aylarında ve ekim ayının ilk yarısında yüzde 6,5'lerde devam ettik.

Geçen seneyi 39,3 milyar dolarla kapattık. Yani Türkiye ekonomisi yüzde 7,4 büyürken, ihracatı 10,2 artarken, dolar bazındaki ihracatçılarımıza verdiğimiz desteğimiz yüzde 19 artırabildik. Bu seneki hedefimiz, ihracatın ve büyümenin üzerinde destek sağlamak. Bu sene sonunda yüzde 13-14 dolar bazında artış sağlamış olacağız diye düşünüyorum. İhracatın da yüzde 10 civarında artmasını beklediğimizi göz önünde bulundurursak her halükarda büyümenin üzerinde destek sağlamış olacağız."

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Anahtar Kelimeler:
Adnan Yıldırım Gaziantep ihracat kredi Türk Eximbank

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