FİNANS

"KOBİ'ler ve Bilişim" başkentte mercek altına alınacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.10.2018 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye Bilişim Derneği, ASO, ATO ve KOSGEB iş birliğiyle 25 Ekim'de Ankara'da, KOBİ'lerde Sanayi 4.0'ı yakalama hedefiyle "2. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi" düzenlenecek

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Ankara Sanayi Odası (ASO), Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) iş birliğiyle KOBİ'lerde Sanayi 4.0'ı yakalama hedefiyle 25 Ekim'de, Ankara'da "2. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi" gerçekleştirilecek.

TBD'den yapılan açıklamaya göre, "Ekonomin İtici Gücü KOBİ'ler, KOBİ'lerin İtici Gücü Bilişim" sloganı ve "Dönüşümün Temeli İş Birliği" temasıyla organize edilen kongrede, KOBİ'leri Sanayi 4.0'a hazırlamak için yeni para teknolojileri, e-ticaret pazarı, kurumsallaşma ve uluslararası ilişkiler KOBİ'ler çerçevesinden değerlendirilecek.

İmalat ve hizmetler sektörü, KOBİ yöneticileri, karar alıcılar, girişimciler ve meslek yatırımcılarının hedef kitle olarak belirlendiği etkinlik çerçevesinde, birçok oturum ve panel yapılacak. Kongrede fırsatlar, Ar-Ge, verimlilik, Genç KOBİ ve genç girişimcilere çözüm önerileri, rekabet stratejileri ve yönetişim gibi konular uzman kişilerce incelenecek.

- "KOBİ'ler, ekonomimizin lokomotifi"

TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe'nin görüşlerine de yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilişim sektörünün ülke gelişimine sağlayacağı katma değeri ve gücü bilerek, tam 46 yıldır TBD çatısı altında var gücümüzle uğraş veriyoruz. KOBİ'ler, ekonomimizin lokomotifidir. Kongremizi, KOBİ'lerin sorunlarına ve problemlerine çözüm aramak için düzenliyoruz. KOBİ'lerin iş gücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının çözümlerini bu kongrede masaya yatıracağız."

KOBİ'lerin yenilikçi bilişim teknolojilerini endüstriyel süreçlerle entegre etmesi ve akıllı üretimle küresel rekabete taşınması hedefiyle düzenlenen kongre, 25 Ekim Perşembe günü, Ankara Sheraton Oteli'nde gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
2. KOBİ'ler ve Bilişim Kongresi Sanayi 4.0 TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe

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