KOBİ'lere devlet destekli alacak sigortası

İstanbul, 24 Aralık (DHA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere(KOBİ) yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasına ilişkin tarife ve talimatları tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerin alacak sigortası tarifesinden yararlanması için başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulması, merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlaması şartları istendi.

Prim ve azami teminat tutarı

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınacak. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle hesaplanacak. Tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilecek. Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden yüzde 10 oranında indirim uygulanacak. Prim tutarının, en az yüzde 25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi mümkün olacak.