FİNANS

"KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" paneli

FİNANS HABERLERİ  | 20.12.2018 17:30 | Son Güncelleme

Mardin Valisi Mustafa Yaman: - "Anadolu insanımızın önemli bir özelliği var, girişimcilik ruhu. Dünyanın hiçbir yerinde yok ancak sıkıntımız finans" - Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız: - "Turizmde sektörün lideriyiz. Turizmle ilgili bütün projelerinizde varız. Turizmle ilgili kimin projesi varsa muhakkak bize ulaşsın, desteklemeye hazırız"

MARDİN (AA) - Mardin Valisi Mustafa Yaman, "Anadolu insanımızın önemli bir özelliği var, girişimcilik ruhu. Dünyanın hiçbir yerinde yok ancak sıkıntımız finans." dedi.

Yaman, Dicle Kalkına Ajansında (DİKA) düzenlenen "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" konulu panelin açılışında, Mardin'in her alanda kabuğunu kırmayı sürdürdüğünü söyledi.

Özellikle turizm noktasında rekorların egale edildiğini kaydeden Yaman, kentin son 1,5 yılda Türkiye'nin en çok tercih edilen şehri haline geldiğini, bundan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Yaklaşık 10 bin yatak kapasiteli otellerin 6 ay tamamen dolduğunu aktaran Yaman, 12 ay misafir ağırlayan bir şehir haline geldiklerini, bazen rezervasyonları iptal ettirmek zorunda kaldıklarını anlattı.

Sektörün yatırımcılarına bu noktada da çağrıda bulunduklarını ifade eden Yaman, "Anadolu insanımızın önemli bir özelliği var, girişimcilik ruhu. Dünyanın hiçbir yerinde yok ancak sıkıntımız finans. Bu açıdan girişimcilerimize destek olabilecek kurumların yetkilileri burada. İnşallah güzel sonuçlar çıkacaktır." dedi.

Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız da zor durumdaki KOBİ'lerin farkında olduklarını, bunu hep birlikte atlatmanın çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Ülke genelinde verilen kredilerinin yüzde 20'sinin Denizbank tarafından verildiğini aktaran Kulaksız, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 3 milyar dolar verildi. Ülkemizde geçen ay itibarıyla turist sayısı 37 milyonda, bu yıl 40 milyonu geçecek, bu çok müthiş bir rakam. Mardin'de 2016 yılında yatılı 90 bin, 2017'de 240 bin, bu yıl ise şu ana kadar 500 bin kişi gelmiş. Müthiş bir rakam bu ve çok çok önemli. Burada birçok tarihi mekan var. Mardin'in turizme açık bir şehir olduğunu hissediyorum. Önümüzde çok güzel fırsatlar var. Elimde olsa Mardin cam fanusa alıp turizme açacağım bir şehir. Burada bu yönde de bir sürü yatırımlar var. Turizmde sektörün lideriyiz. Turizmle ilgili bütün projelerinizde varız. Turizmle ilgili kimin projesi varsa muhakkak bize ulaşsın, desteklemeye hazırız."

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ da ajans olarak her zaman yatırımcıya destek olmaya hazır olduklarını bildirdi.

Açılış konuşmaların ardından "KOBİ ve Girişimcilere Destek Sağlayan Kuruluşlar" konulu panele geçildi.

Piramitlerin tepesinde seks yaptılarPiramitlerin tepesinde seks yaptılar
SOCAR ve BP’den petrokimya alanında yeni iş ortaklığı planıSOCAR ve BP’den petrokimya alanında yeni iş ortaklığı planı
Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde bu yıl tekstil sektörü ele alındıSürdürülebilirlik Atölyesi’nde bu yıl tekstil sektörü ele alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kobi Mardin

En Çok Okunan Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan uyarı: Gerilim artıyor, deprem takvimi doldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

TÜİK'in asgari ücret önerisi belli oldu

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Rize ve Artvin için alarm verildi! Bu akşam başlayacak

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Yarım asrı deviren Yörsan Gıda konkordato ilan etti

Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

Türkiye İş Bankası da konut kredisinde faiz indirimine gitti

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yozgat'ta 800 ton şeker pancarı tarlada kaldı

Yozgat'ta 800 ton şeker pancarı tarlada kaldı

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Raif Ali Dinçkök atandı

Akkök Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Raif Ali Dinçkök atandı

Güler Sabancı: Enerji sektöründe kadınların rolünü çok önemsiyoruz

Güler Sabancı: Enerji sektöründe kadınların rolünü çok önemsiyoruz

SOCAR ve BP’den petrokimya alanında yeni iş ortaklığı planı

SOCAR ve BP’den petrokimya alanında yeni iş ortaklığı planı

Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde bu yıl tekstil sektörü ele alındı

Sürdürülebilirlik Atölyesi’nde bu yıl tekstil sektörü ele alındı

Boyner'in yılbaşı kampanyası devam ediyor

Boyner'in yılbaşı kampanyası devam ediyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.