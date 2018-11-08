"KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destek ve Finans Olanakları" paneli

AFYONKARAHİSAR (AA) - Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Nezih Kuleyin, "Türk KOBİ'lerini dünyadaki diğer KOBİ'lerle mücadele edebilecek güçlü KOBİ'ler haline getirmemiz gerekiyor. Genel hedefimiz bu olmak zorundadır." dedi.

Kuleyin, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasında (ATSO) düzenlenen "KOBİ'lere ve Girişimcilere Sağlanan Destek ve Finans Olanakları" panelinde yaptığı konuşmada, TOSYÖV'ün Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) kuruluşunda yer aldığını söyledi.

Türk KOBİ'lerinin uluslararası alanda rekabet edebilecek duruma gelmesi gerektiğini dile getiren Kuleyin, şöyle konuştu:

"Sanayi 4.0 ve toplum 5.0 gibi bütün diğer kalkınma modelleri, gelişmiş ülkelerin modelidir. Bizim bu ülkelerden farkımız var. Sanayi 4.0 olgusunu ortaya atan Almanya ile aramızda bir fark var. Yine Japonya ile farkımız var. Bu ülkelerin nüfusları artmıyor. Bu ülkelerin genç nüfusları yok. Dış ticaretleri fazla veriyor, açık vermiyor. Bunlar sanayi gelişimlerini doğru tamamlamışlar. Oysa biz, bütün bunlardan farklılık gösteriyoruz. Bizim yapmamız gereken yeni bir kalkınma modelidir."