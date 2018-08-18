"KOBİ'lere yeni kredi paketi, tüm önlemlerin sigortası"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lerin finansmanı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), özel ve kamu bankalarının katılımıyla hazırlanan yeni kredi paketine ilişkin, "Hazırlanan kredi paketi, hükümetin bugüne kadar aldığı tüm önlemlerin başarısını garanti eden bir sigortadır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çatısı altındaki odaların iş birliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığını açıklaması üzerine, çalışmaya iş dünyasından da destekler geldi.

İTO Başkanı Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada paketin sadece işletmeler için değil, Türkiye ekonomisi için de güzel bir bayram müjdesi olduğunu söyledi.

Hazırlanan kredi paketini, "Hükümetin bugüne kadar aldığı tüm önlemlerin başarısını garanti eden bir sigorta." şeklinde nitelendiren Avdagiç, "İTO, daha önce büyük başarıyla uygulanan Nefes Kredisi'ne en büyük nakdi sunan oda olarak, yeni kredi paketine de tam destek vermektedir." şeklinde konuştu.