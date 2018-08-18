FİNANS

"KOBİ'lere yeni kredi paketi, tüm önlemlerin sigortası"

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 12:05 | Son Güncelleme

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: - "Hazırlanan kredi paketi, hükümetin bugüne kadar aldığı tüm önlemlerin başarısını garanti eden bir sigortadır" - "Bu hassas günlerde reel sektörün kredi kanalının tümüyle açık tutulması gerekiyor" - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: - " Reel piyasaya verilecek bu krediler ile piyasa muhakkak canlanacaktır. KOBİ'lerimize verilecek bu kredi, KOBİ'lerimizin ihtiyaçları miktarında, düşük faizli ve uzun vadeli olmalıdır"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ'lerin finansmanı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), özel ve kamu bankalarının katılımıyla hazırlanan yeni kredi paketine ilişkin, "Hazırlanan kredi paketi, hükümetin bugüne kadar aldığı tüm önlemlerin başarısını garanti eden bir sigortadır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, KOBİ’lerin finansmanı amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve çatısı altındaki odaların iş birliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla tabana yaygın yeni bir kredi paketi üzerinde çalışıldığını açıklaması üzerine, çalışmaya iş dünyasından da destekler geldi.

İTO Başkanı Avdagiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada paketin sadece işletmeler için değil, Türkiye ekonomisi için de güzel bir bayram müjdesi olduğunu söyledi.

Hazırlanan kredi paketini, "Hükümetin bugüne kadar aldığı tüm önlemlerin başarısını garanti eden bir sigorta." şeklinde nitelendiren Avdagiç, "İTO, daha önce büyük başarıyla uygulanan Nefes Kredisi'ne en büyük nakdi sunan oda olarak, yeni kredi paketine de tam destek vermektedir." şeklinde konuştu.

Yeni pakette KOBİ'lere en iyi şartlarda kredi verilmesi için bankaların desteğini de beklediklerine işaret eden İTO Başkanı Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu hassas günlerde reel sektörün kredi kanalının tümüyle açık tutulması gerekiyor. KOBİ'ler bu kanallardan nefes aldıkça, kesintisiz üretime devam edecek, böylece Türkiye ekonomisi de nefes alacaktır. Hazırlanan yeni kredi paketi, büyümede istikrarı ve piyasada güveni perçinleyecektir. Hükümet seferberlikte tam bir eş güdüm yakaladı. Son 10 günde alınan tedbirlerle bankaların likidite imkanları artırırken, reel sektör de önlem paketiyle ciddi destekleniyor. Bu destek reel sektörün arkasında olduğu sürece Türkiye ekonomisini hiçbir güç sarsamayacaktır."

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- "Ne mutlu ki herkes taşın altına elini koyuyor"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da, açıklanması beklenen kredi paketinin KOBİ'lerin finansmana ulaşması noktasında yaşadıkları sıkıntıya çare olacağının aşikar olduğunu söyledi.

Verilecek olan kredinin KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarına göre, düşük faizli ve uzun vadeli olması gerektiğini belirten Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ülkemizin hassas bir süreçten geçtiği herkesçe malum. Bu süreçte hükümetimizin almış olduğu ekonomik tedbirleri yerinde buluyoruz. Buna ilaveten odaların işbirliği, özel ve kamu bankalarının gönüllü katılımıyla KOBİ’lerin finansman ihtiyacına göre yeni bir kredi paketi üzerinde çalışılması da ayrı bir memnuniyet verici bir durum. Ne mutlu ki herkes taşın altına elini koyuyor. Reel piyasaya verilecek bu krediler ile piyasa muhakkak canlanacaktır. KOBİ'lerimize verilecek bu kredi, KOBİ'lerimizin ihtiyaçları miktarında, düşük faizli ve uzun vadeli olmalıdır.

Hatta müracaat eden KOBİ'nin ihtiyacı miktarında ve uzun vadeli geri ödemeli bir şekilde verilmelidir. Dönem tasarruf dönemi. KOBİ'lerimiz bu fırsatı iyi değerlendirmeli, şirketlerine en iyi şekilde nasıl faydalı olacaksa o şekilde parayı yönetmelidirler. Kendi bünyelerinde bu finansmanı en verimli şekilde nasıl kullanmaları gerektiği noktasında gerekli çalışmayı yapmalıdırlar. Zira düne oranla bugünkü sorumluluklarımızın çok daha fazla olduğu bilinci ile hareket etmeli, ülke kaynaklarını hoyratça harcamamalıyız."

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Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Hasan Ali Cesur Hazine ve Maliye Bakanlığı İstanbul Ticaret Odası Şekib Avdagiç

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