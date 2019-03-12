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"KOBİ'leri e-ticarette büyütmek istiyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 12.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan: - "KOBİ'leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak istiyoruz. Bir dev e-ticaret ekosistemi yaratmak istiyoruz" - "Dünyada e-ticarette büyüme hızı yüzde 18 olmasına rağmen Türkiye'de bu sene yüzde 32'lik bir büyüme öngörüyoruz"

İZMİR (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "KOBİ’leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak istiyoruz. Bir dev e-ticaret ekosistemi yaratmak istiyoruz." dedi.

İzmir'de düzenlenen Hepsiburada E-Ticaret Zirvesi'nde "E-ticaret ile İşinizi Dönüştürün" konulu bir sunum gerçekleştiren Erturan, Türkiye'nin e-ticarette hızlı bir gelişim içinde olduğunu, bu büyümenin önünde hiçbir engelin bulunmadığını ifade etti.

İnternet erişimi ve akıllı cihaz kullanımının dünya ortalamasının çok üzerinde bulunması ve bankacılık ödeme sisteminin daha güvenli olmasının Türkiye'nin bu alandaki en önemli avantajları olduğuna işaret eden Erturan, lojistik olarak da iyi bir noktada olduklarını, ülkenin her yerine ertesi gün teslimat yapabildiklerini vurguladı.

Erturan, "Dünyada e-ticarette büyüme hızı yüzde 18 olmasına rağmen Türkiye'de bu sene yüzde 32'lik bir büyüme öngörüyoruz. E-ticaret daha çok elektronik ürün satışları ile başladı ama Türkiye'de şu anda her türlü ürün satılabiliyor." diye konuştu.

- Dev e-ticaret ekosistemi

Mutlu Erturan, e-ticaret perakende satış oranının ABD'de yüzde 15 iken, Türkiye'de yüzde 4 gibi düşük bir rakam olduğunu belirterek, dünyada yüzde 3,5-4'lerin bir kırılma noktası olduğunu, bu nedenle ilerleyen dönemde bu oranda hızlı bir artış beklediklerini kaydetti.

Erturan, şöyle devam etti:

"KOBİ’leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak istiyoruz. Bir dev e-ticaret ekosistemi yaratmak istiyoruz. Her ay 102 milyon ziyaret sayımız, 32 milyon tekil ziyaretçimiz, 17 bin iş ortağımız, 15 milyon uygulama ziyaretimiz var. Biz sadece satış platformu değiliz. Hepsiburada ayrıca, müşterilerin ürün ile ilgili bilgi alabildiği, markanızı tanıdığı bir platform. Buradan markanızı tanıtabilirsiniz."

Hepsiburada'nın ürünün güvenliğinden pazarlamasına kadar hizmet veren büyük bir ekosistem olduğunu aktaran Erturan, bu nedenle bu pazaryerinin içinde yer almanın çok önemli olduğunu vurguladı.

- E-ihracata yoğun ilgi

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Erturan, Türkiye'nin her yerinden 4 binden fazla kadın girişimcilerinin olduğunu ve kadınlara yönelik çeşitli destekleri bulunduğunu bildirdi.

E-ihracatta İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet veren telefon uygulamasını başlattıklarını, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerden de yoğun ilgi gördüklerini ifade eden Erturan, "2023 yılında Türkiye e-ticaret pazarı olarak 350 milyar lira hedefimiz var ve buna ulaşmak istiyoruz." dedi.

Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler de halihazırda 35 milyar lira olan Türkiye e-ticaret pazar büyüklüğünün 2023 yılında 350 milyar lira olmasını öngördüklerini ve bunun 70 milyar lirasının e-ihracattan gelmesini beklediklerini kaydetti.

Öztürkler, İzmirli işletmelerin bu artıştan payını alacağından emin olduğunu söyledi.

Zirvede İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu da konuşma yaptı.

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E-ticaret Zirvesi hepsiburada

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