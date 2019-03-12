"KOBİ'leri e-ticarette büyütmek istiyoruz"

İZMİR (AA) - Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, "KOBİ’leri yakından tanımak, e-ticarete girmelerini ve işlerini e-ticarette büyütmeleri konusunda destek olmak istiyoruz. Bir dev e-ticaret ekosistemi yaratmak istiyoruz." dedi.

İzmir'de düzenlenen Hepsiburada E-Ticaret Zirvesi'nde "E-ticaret ile İşinizi Dönüştürün" konulu bir sunum gerçekleştiren Erturan, Türkiye'nin e-ticarette hızlı bir gelişim içinde olduğunu, bu büyümenin önünde hiçbir engelin bulunmadığını ifade etti.

İnternet erişimi ve akıllı cihaz kullanımının dünya ortalamasının çok üzerinde bulunması ve bankacılık ödeme sisteminin daha güvenli olmasının Türkiye'nin bu alandaki en önemli avantajları olduğuna işaret eden Erturan, lojistik olarak da iyi bir noktada olduklarını, ülkenin her yerine ertesi gün teslimat yapabildiklerini vurguladı.

Erturan, "Dünyada e-ticarette büyüme hızı yüzde 18 olmasına rağmen Türkiye'de bu sene yüzde 32'lik bir büyüme öngörüyoruz. E-ticaret daha çok elektronik ürün satışları ile başladı ama Türkiye'de şu anda her türlü ürün satılabiliyor." diye konuştu.