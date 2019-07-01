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“KOBİ’lerin dijital dönüşümü için Almanya rol model alınabilir”

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2019 12:35 | Son Güncelleme

DEİK / Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young: - “Türk KOBİ’lerinin dijital dönüşümü için, Almanya'da uygulanan modelin rol model olarak alınması faydalı olacaktır”

İSTANBUL (AA)- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türk Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin (KOBİ) dijital dönüşümü için, Almanya'da uygulanan modelin rol model olarak alınmasının faydalı olacağını belirtti.

Kurul’dan yapılan açıklamaya göre, DEİK / Türkiye-Almanya İş Konseyi, 25-26 Haziran’da Almanya’ya bir çalışma ziyareti düzenleyerek, Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile Alman Yakın ve Orta Doğu Derneği (NUMOV) ile bir araya geldi. Yapılan toplantılarda KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve üçüncü ülkelerde iş birliği konuları ele alındı.

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile yapılan temaslarda, Alman KOBİ’lerinin dijital dönüşüm sürecinde uygulanan modeller incelendi ve uygulama sonucunda farklı sektörlerden çeşitli Alman KOBİ’lerinin büyüme ve verimlilikte elde ettikleri kazanımlar gözlemlendi. Bahse konu modelin Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşümü için bir örnek olabileceği konusunda istişareler yapıldı.

Türk ve Alman firmalarının üçüncü ülkelerde iş birliğini geliştirmek amacıyla Alman Yakın ve Orta Doğu Derneği (NUMOV) ile bir araya gelindi. Söz konusu toplantıda, Türk ve Alman firmalarının ortak projeler üretmesinde Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin potansiyeli değerlendirildi. İş birliği, ülke pazarı, sektörler ve finansman gibi çok çeşitli boyutlarıyla ele alındı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, çalışma ziyareti kapsamında gerçekleştirilen toplantılarda üçüncü ülkelerde iş birliğinin çerçevesini belirlediklerini ifade etti.

Young, iş birliği kapsamında Afrika ve Orta Doğu bölgelerinin öne çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

“Orta Doğu'da bir ülkede uygulanacak iş birliği modeli, tüm Orta Doğu ülkeleri için kullanılabilir. Türk firmalarının Orta Doğu ve Afrika’daki iş deneyimi, iş yapma hızı ve girişimciliği ile Alman firmalarının teknolojik altyapılarının ve finansman kapasitelerinin bir araya getirilmesi ile başarılı projeler hayata geçirilebilir. Türk KOBİ’lerinin dijital dönüşümü için, Almanya'da uygulanan modelin rol model olarak alınması faydalı olacaktır.”

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DEİK kobi Steven Young

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