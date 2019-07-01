“KOBİ’lerin dijital dönüşümü için Almanya rol model alınabilir”

İSTANBUL (AA)- Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) / Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young, Türk Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerinin (KOBİ) dijital dönüşümü için, Almanya'da uygulanan modelin rol model olarak alınmasının faydalı olacağını belirtti.

Kurul’dan yapılan açıklamaya göre, DEİK / Türkiye-Almanya İş Konseyi, 25-26 Haziran’da Almanya’ya bir çalışma ziyareti düzenleyerek, Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile Alman Yakın ve Orta Doğu Derneği (NUMOV) ile bir araya geldi. Yapılan toplantılarda KOBİ’lerin dijital dönüşümü ve üçüncü ülkelerde iş birliği konuları ele alındı.

Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ile yapılan temaslarda, Alman KOBİ’lerinin dijital dönüşüm sürecinde uygulanan modeller incelendi ve uygulama sonucunda farklı sektörlerden çeşitli Alman KOBİ’lerinin büyüme ve verimlilikte elde ettikleri kazanımlar gözlemlendi. Bahse konu modelin Türkiye’deki KOBİ’lerin dijital dönüşümü için bir örnek olabileceği konusunda istişareler yapıldı.