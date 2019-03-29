FİNANS

KOBİ'lerin e-ticaretteki tercihi bu yıl da Aras Kargo oldu

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 11:25 | Son Güncelleme

4 milyondan fazla siparişin incelenerek hazırlandığı 2018 Kobi E-Ticaret Raporu'nda "KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi" Aras Kargo olarak belirlendi

İSTANBUL (AA) - Aras Kargo, 4 milyondan fazla siparişin incelenerek hazırlandığı 2018 Kobi E-Ticaret Raporu'na göre bu yıl da "KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi" oldu.

Aras Kargo'nun açıklamasına göre, şirket, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelini tam olarak ortaya koyabilmesi ve sektörün küresel olarak büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için bu yöndeki çalışmalarına ve geliştirmelerine ara vermiyor.

Teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına öncelik veren Aras Kargo, e-ticaret altyapı şirketi İdeaSoft tarafından hazırlanan Kobi E-Ticaret Raporu'na göre, KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi oldu.

KOBİ'lerin e-ticaret süreçlerini ortaya koymak amacıyla 2013'ten veri yayınlanan rapor kapsamında geçen yıl 4 milyondan fazla sipariş incelendi. Siparişlerdeki kargo şirketi tercihlerinde yüzde 33 ile birinciliği elde eden Aras Kargo, böylece iki yıldır üst üste KOBİ'lerin en fazla tercih ettiği kargo şirketi olma başarısını gösterdi.

Rapora göre, e-ticaret sitelerinden verilen siparişler, önceki yıla göre yüzde 44 artarak 4 milyon 482 bine ulaştı. Alışveriş tercihlerinde mobil cihazların ağırlığı artarken, geçen yıl ilk defa mobil cihazlardan verilen sipariş sayısı, masaüstünü geçti. İnternetteki toplam alışverişin yarısından fazlasını Marmara Bölgesi gerçekleştirirken, en fazla sipariş verilen gün, yüzde 18,50 ile pazartesi oldu.

- Aktarma merkezlerine teknolojik yatırım

Sektörde bu yıl 40. yılını dolduran Aras Kargo, özellikle e-ticaret sektörünün mevcut büyüme potansiyelinden en iyi şekilde yararlanabilmek için teknoloji tarafındaki altyapı yatırımlarına ara vermeden devam ediyor.

Şirket 2020'ye kadar planladığı yeni yatırımlarla Ankara, İstanbul ve İzmir’deki büyük transfer merkezlerini teknolojik olarak yenileyecek. 2019'un 2. çeyreğinde İzmir ve İstanbul’un sorter sistemine geçerek yenilenmesinin ardından, Ankara'nın da bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Aras Kargo 2017'de de hem operasyonel hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerinden İkitelli'yi teknolojik olarak yenilemiş, bu yatırımla transfer merkezinde kapasitesini saatte 5 bin 500 gönderiden 15 bine çıkarmıştı.

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