FİNANS

KOBİ'lerin ihracatçı olabilmesi için eğitim seferberliği

FİNANS HABERLERİ  | 19.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin: - "TİM olarak Türkiye'nin dört bir yanında 'KOBİ İhracatçılar Seferberliği' eğitim programı düzenleyerek, bölgedeki girişimcileri ihracata özendirecek şekilde, bir işletmenin ilk defa ihracata yönelmesi durumunda yapılması gerekenler ve ne tür destekler sağlandığı konularında eğitim veriyoruz" - DAİB Başkanı Ethem Tanrıver: - "Türkiye'de yaklaşık 15 senedir yükselen ihracat ivmesi var. KOBİ'lerin ihracat içindeki payını artırabilmek amacıyla 'KOBİ İhracat Seferberliği' başlatıldı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi amacıyla Erzurum'da "KOBİ İhracat Seferberliği" eğitim programı düzenlendi.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen ve çok sayıda KOBİ temsilcisi ile girişimci üniversite öğrencisinin katıldığı programda, "Doğu Anadolu'daki KOBİ'lere ihracat destekleri, ihracat finansmanı ve Türk Eximbank kredileri ile e-İhracat Pazar Analizi, TİM-TEB Girişim Evi tanıtımı ve destek programları" konularında bilgi verildi.

TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) bağlı yaklaşık 4 milyon işletme bulunduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 83 bin ihracatçı firma olduğunu ifade eden Alkin, "TİM olarak Türkiye'nin dört bir yanında 'KOBİ İhracat Seferberliği' eğitim programı düzenleyerek, bölgedeki girişimcileri ihracata özendirecek şekilde, bir işletmenin ilk defa ihracata yönelmesi durumunda yapılması gerekenler ve ne tür destekler sağlandığı konularında eğitim veriyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Türk Eximbank ve bunlara benzer kuruluşları bir araya getirmek suretiyle 2 günlük eğitim programı organize ettiklerini aktaran Alkin, KOBİ'lere ihracatın usul ve esasları, finans anlamında Eximbank'ın ne tür destekler verdiği ve KOSGEB'in yürüttüğü programların anlatıldığını bildirdi.

- "Amacımız bölgelerdeki ihracatçı sayısını artırmak"

Mevcut ihracatçı firma sayısına yeni firmalar katmayı hedeflediklerini vurgulayan Alkin, "Programda yükseköğretim okullarından mezun olmaya hazır olan genç girişimcilerimiz var, bu kişilere Teknopark ile girişim evlerinde nasıl girişimci ve ihracatçı olacaklarına dair eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda bu tür programlarda bölgemizdeki KOBİ ve üniversiteden mezun olacak genç girişimcileri motive ediyoruz. Amacımız her bölgedeki ihracatçı sayısını artırmak." diye konuştu.

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Başkanı Ethem Tanrıver de TİM tarafından ilki şubat ayında Gaziantep'te "TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi" adıyla düzenlenen, açık iletişim platformu niteliğindeki bölgesel meclislerin ikincisinin de DAİB ev sahipliğinde "TİM Doğu Anadolu Meclisi" ismiyle Erzurum'da gerçekleştirildiğini ve programın çok verimli geçtiğini söyledi.

Kamu kurumlarındaki üst düzey yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen programda, bölgedeki çok sayıda ihracatçı firmanın sıkıntılarının ele alındığını hatırlatan Tanrıver, "TİM Doğu Anadolu Meclisi programında ihracatçıların bütün sorunları ele alındı. Program çok başarılı geçti. Türkiye'de yaklaşık 15 senedir yükselen ihracat ivmesi var. KOBİ'lerin ihracat içindeki payını artırabilmek amacıyla 'KOBİ İhracat Seferberliği' başlatıldı ve bu program Türkiye'de ilk kez Erzurum'da yapılıyor." dedi.

Erzurum'daki "KOBİ İhracat Seferberliği" eğitim programı, yarın gerçekleştirilecek oturumların ardından sona erecek.

Herkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyorHerkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyor
Ticaret Bakanı Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılışını yaptıTicaret Bakanı Pekcan, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın resmi açılışını yaptı
Netaş’ın blockchain projesi AB veri transferi merkezinde yer alacakNetaş’ın blockchain projesi AB veri transferi merkezinde yer alacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DAİB eğitim erzurum TİM 'TİM KOBİ İhracat Seferberliği'

En Çok Okunan Haberler

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Anket şirketi açıkladı! Bu seçimde bir ilk olacak

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Milyonlarca araç sahibinin beklediği haber

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Fiyatı cep yakıyor! Kilosu 800 TL

Fiyatı cep yakıyor! Kilosu 800 TL

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek

Bakan Kurum: Hedefimiz yılda 300 bin konutu dönüştürmek

TÜSİAD: Çin’i ekonomik kalkınmada bir paydaş olarak görüyoruz

TÜSİAD: Çin’i ekonomik kalkınmada bir paydaş olarak görüyoruz

Dünya Saati’nde ışıklar 1 saat kapatılacak

Dünya Saati’nde ışıklar 1 saat kapatılacak

IAB: Dijital reklam yatırımları 2018’de 2.47 milyar liraya ulaştı

IAB: Dijital reklam yatırımları 2018’de 2.47 milyar liraya ulaştı

Hilmi Güler'den fındık üreticilerine müjde: 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri başlıyor

Hilmi Güler'den fındık üreticilerine müjde: 'Alan Bazlı Gelir Desteği' ödemeleri başlıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.