KOBİ'lerin ihracatçı olabilmesi için eğitim seferberliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi amacıyla Erzurum'da "KOBİ İhracat Seferberliği" eğitim programı düzenlendi.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen ve çok sayıda KOBİ temsilcisi ile girişimci üniversite öğrencisinin katıldığı programda, "Doğu Anadolu'daki KOBİ'lere ihracat destekleri, ihracat finansmanı ve Türk Eximbank kredileri ile e-İhracat Pazar Analizi, TİM-TEB Girişim Evi tanıtımı ve destek programları" konularında bilgi verildi.

TİM Genel Sekreteri Prof. Dr. Kerem Alkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) bağlı yaklaşık 4 milyon işletme bulunduğunu söyledi.

Türkiye genelinde 83 bin ihracatçı firma olduğunu ifade eden Alkin, "TİM olarak Türkiye'nin dört bir yanında 'KOBİ İhracat Seferberliği' eğitim programı düzenleyerek, bölgedeki girişimcileri ihracata özendirecek şekilde, bir işletmenin ilk defa ihracata yönelmesi durumunda yapılması gerekenler ve ne tür destekler sağlandığı konularında eğitim veriyoruz." dedi.