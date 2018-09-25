KOBİ’lerin ihracattaki payı artarken, ithalattaki payı azaldı

İstanbul, 25 Eylül (DHA) - Küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) ihracattaki payı artarken, ithalattaki payları azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre, KOBİ'lerin ihracattaki payı, 2016 yılındaki yüzde 55.4 düzeyinden, 2017 yılında 56.2’ye yükseldi.

Buna karşılık, aynı dönemler itibarıyla KOBİ'lerin ithalattaki payı ise yüzde 40.6'dan, yüzde 39.9'a düştü.

Aynı dönemler itibarıyla ihracatta 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 19.2'den, yüzde 22.2'ye, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 19.6'dan yüzde 17.9'a, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı da yüzde 16.5'ten yüzde 16.1'e düştü.

Bünyesinde 250 kişiden çok çalışan bulunan büyük ölçekli şirketlerin payı ise yüzde 44.6 düzeyinden yüzde 43.8 düzeyine geriledi.

TÜİK verilerine göre, 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı ithalatta arttı. Bu işletmeler 2016 yılında ithalatın yüzde 7.7'sini yaparken, 2017 yılında paylarını yüzde 9.1’e yükselttiler.

Toplam 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin ithalattaki payı ise aynı dönemler itibarıyla yüzde 13.6 düzeyinden yüzde 12.1'e gerilerken, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 19.2’den yüzde 17.6’ya düştü.

Buna karşılık, 250 kişiden çok çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin toplam ithalattaki payı ise payı ise yüzde 59.4'ten yüzde 61.1'e yükseldi.

TÜİK verilerine göre:

“Ticaret sektörünün ihracatının yüzde 92’sini ve ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın yüzde 69.1’ini 1-249 kişi çalışan küçük ve orta ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

“Girişimin ana faaliyetine göre ihracatın yüzde56.6’sı, ithalatın ise yüzde 52.1’i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 40, ithalattaki payı ise yüzde 34.1 düzeyinde gerçekleşti.

“Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, 2017 yılı ihracatlarının yüzde 53.1’ini AB ülkelerine, yüzde 16.5’ini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirdi. AB 28 ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 63.8’ini sanayi, yüzde 34.4’ünü ise ticaret sektöründeki girişimler yaptı.

“Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, ithalatlarının yüzde 39.9’unu AB’den, yüzde 23.4’ünü Diğer Asya ülkelerinden, yüzde 11.3’ünü ise AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden gerçekleştirdi.

“İmalat sanayi ürünleri ihracatının yüzde 58.1'ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 38.9'unu ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise yüzde 96.3’ünü imalat sanayi ürünleri, yüzde 1.9’unu tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

“İmalat sanayi ürünleri ithalatının yüzde 49.8’ini sanayi, yüzde 38.5’ini ticaret ve yüzde 11.7’sini diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının yüzde 78.2’sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 11.8’ini madencilik ürünleri, yüzde 4.3’ünü ise tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

“Girişimlerin yüzde 44.2’si tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16.6’sı iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4.5 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 58.3 oldu.

“Girişimlerin yüzde 50.1’i, tek ülkeden ithalat yaparken, yüzde 16.3’ü iki ülkeden ithalat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı yüzde 2.1 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı yüzde 54.7 oldu.” (Grafik)

