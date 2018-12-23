- "KOBİ'lerin yüzde 42'si 2018 yılında işlerini büyüttü"

Gelecek yıla daha karamsar bakanların oranı yüzde 33'de kalırken, 2019'un daha iyi geçeceğini düşünenler arasından toplanan cevaplarda, ülke ekonomisinin 2019'da gelişeceğini düşünenler, kur dalgalanmalarının azaldığına dikkat çekenler ve Armut üzerinden aldığı iş fırsatları arttığı için önümüzdeki yılın da daha iyi geçeceğini düşünenler çoğunlukta bulunuyor.

Buna göre, araştırmaya katılan hizmet verenlerin yüzde 67'si 2019 yılının daha iyi geçeceğini ya da değişiklik olmayacağını düşünüyor.

Türkiye'de istihdamın yaklaşık yüzde 75,8'ini oluşturan KOBİ'lerin, 2018 yılı ölçümlemesi ve 2019 yılı öngörülerini belirlemek için bir araştırma yapan Armut.com, sonuçları AA muhabiri ile paylaştı.

Katılımcıların yüzde 42'si 2018 yılında işlerini büyüttüğünü belirtirken, 2018 yılında işindeki değişimi daha çok müşteri kazanmak, yeni ekipman/araç almak, yeni mağaza açmak, yeni sektörlere giriş yapmak ve Armut’tan aldığı işlere gelen referanslarla yeni müşteriler kazanmak olarak anlatan KOBİ'ler, işlerindeki değişim ve gelişimden memnun olduklarını bildirdi.

Verilere göre, araştırmaya katılan KOBİ'lerin yüzde 91'i yaptığı işi seviyor.

Yaptıkları işte onları en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda ise KOBİ'ler, müşteri memnuniyeti sağlamak, üretebilmek, bunları müşterilerle paylaşabilmek, yeni insanlarla tanışmak, çevresini genişletmek, kendi işinin sahibi olmak, müşterilerin mutlu anlarını paylaşmak, hayatlarına mutluluk katmak ve kendilerini işleri sayesinde geliştirebilmek gibi yanıtlar verdi.

KOBİ'lerin sektörde en çok zorlandıkları konular arasında, yeni müşterilere ulaşmak öne çıkıyor.

Bunu, ekonomik değişiklikler ve rekabet izlerken, yaptıkları işten mutlu olmadığını belirten yüzde 9'luk grup, en çok zorlandıkları konuları kalifiye eleman bulamamak, ekonomik belirsizlik ve kalite yerine fiyat odaklı müşteriler olarak açıklıyor.