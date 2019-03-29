FİNANS

Koç Enerji Grubu Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'nda

FİNANS HABERLERİ  | 29.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Koç Enerji Grubu Petroleum İstanbul 2019 Fuarı'nda

Koç Enerji Grubu şirketleri Aygaz, OPET ve TÜPRAŞ'ın, Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Petroleum İstanbul 2019 - 14. Uluslararası Petrol LPG, Madeni Yağ, Ekipmanları ve Teknoloji Fuarı’na katıldıkları bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, Koç Enerji Grubu standının, sektör temsilcileri, bayi ve bayi adayları ile fuarı ziyaret edenler tarafından büyük ilgi gördüğü ifade edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın fuarda Tüpraş, OPET ve Aygaz yetkililerinden bilgi aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dönmez, Aygaz’ın, otogazın yüksek oktanlı bir yakıt olduğunu anlatmak amacıyla ürettiği 'canavar' isimli aracı da inceledi ve LPG’nin özellikleri ve araç hakkında görüş aldı.Türkiye’nin en büyük sanayi şirketi, Avrupa’nın 7’inci büyük rafinerisi olan Tüpraş yetkilileri ile de görüşen Bakan Dönmez, akaryakıt dağıtım sektörünün lider markalarından OPET’in Ultramarket konseptini yakından inceleyerek ürün ve hizmetlerle ilgili de bilgi aldı."

Korkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altındaKorkutan uyarı! 1 milyardan fazla insan tehlike altında
Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz varBakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var
Ordu’da 'Akıllı Şehir' dönemi başlıyorOrdu’da 'Akıllı Şehir' dönemi başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aygaz enerji Koç Enerji Grubu OPET Tüpraş

En Çok Okunan Haberler

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Başkentte korkunç yangın: 5 ölü!

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Ve beklenen haber geldi! Okullar tatil edildi

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Milyonları ilgilendiriyor! Artık e-Devletten yapılabilecek

Altın alımlarından yeni dönem

Altın alımlarından yeni dönem

Altın alacaklar dikkat!

Altın alacaklar dikkat!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Yıl sonuna kadar ücretsiz oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

"Orman Genel Müdürlüğüne 5 bin personel alacağız"

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var

Bakan Yardımcısı Büyükdede: Filyos'a 10 bin kişilik istihdam, 1.5 milyar dolarlık yatırım fizibilitemiz var

Ordu’da 'Akıllı Şehir' dönemi başlıyor

Ordu’da 'Akıllı Şehir' dönemi başlıyor

“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı

“Dijital Teknoloji Geliştiriciler” için SAS’tan ücretsiz online sertifika programı

"Hava yolu halkın yolu haline geldi"

"Hava yolu halkın yolu haline geldi"

4 taksit açıklaması, kuyumcunun yüzünü güldürdü

4 taksit açıklaması, kuyumcunun yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.