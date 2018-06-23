Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç:

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Bugün Sayın Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığım yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddia tamamen asılsızdır." açıklamasında bulundu.
Koç Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, bugün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığı yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddianın tamamen asılsız olduğunu bildirdi.
Soğandaki rekor artışın sebebi belli oldu
Mehmet Şimşek: Güçlü adımlar attık! Endişeler yersiz
Dolar 4.70'in altına indi
Piyasalar pazartesi sabahına nasıl uyanacak? İşte 3 senaryo...
Borsada tarihi düşük seviyeler yatırımcıya fırsat sunuyor
Dolar ne kadar, dolar güne nasıl başladı? Gözler seçimde
Okuyucu Yorumları 0 yorum