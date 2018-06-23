Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koç:

İSTANBUL (AA) - Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, "Bugün Sayın Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığım yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddia tamamen asılsızdır." açıklamasında bulundu.

Koç Holding'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Koç, bugün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce tarafından Maltepe'de düzenlenen mitinge ulaşım desteği sağladığı yönünde sosyal medya üzerinden yayılan iddianın tamamen asılsız olduğunu bildirdi.

