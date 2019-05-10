FİNANS

Koç Holding'den ilk çeyrekte 34.3 milyar lira konsolide ciro

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34.3 milyar lira gelir elde ederken, 779 milyon lira ana ortaklık payı net dönem kârı açıkladı.

Koç Holding'den ilk çeyrekte 34.3 milyar lira konsolide ciro

İstanbul, 10 Mayıs (DHA) - Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34.3 milyar lira gelir elde ederken, 779 milyon lira ana ortaklık payı net dönem kârı açıkladı.
Holding’in 2019 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu olarak ilk çeyrekteki zorlu koşullara rağmen faaliyetleri sürdürdüklerini belirtti ve, “Disiplinli yönetim anlayışımız, dengeli portföyümüz ve güçlü bilançomuz ile başarılı finansal sonuçlara ulaştık. Bir yandan kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken, diğer yandan uzun vadeli hedeflerimiz doğrultusunda teknolojiye, inovasyona ve insan kaynağımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz” dedi.
“Yeni yatırım kararlarımızın heyecanını yaşıyoruz.”
Çakıroğlu, “Yılın ilk çeyreğinde de, küresel rekabetçiliğimizi artırma hedefiyle ülkemize olan güvenimizin de en büyük göstergesi olarak yatırımlarımıza kesintisiz devam ettik. Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız Topluluğumuzun finansal sonuçlarına pozitif katkı sağlıyor” diye ekledi. Yılın ilk çeyreğinde 1.5 milyar lira kombine yatırım yaptıklarını belirten Çakıroğlu şöyle devam etti:
"Tofaş’ın 2015 yılında 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği ve Fiat’ın küresel modeli haline gelen Egea ailesinin 2024 yılına kadar üretimine karar verildi.
"Bu sayede 2024 yılına kadar Egea ailesinin üretimini garanti altına almış bulunuyoruz. Bu kapsamda 2020 sonuna kadar yaklaşık 225 milyon dolar yatırım yapılmasını öngörüyoruz.
"Ford Otosan Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonunu üretmeye hazırlanıyor.
"Tüpraş, Ülkemizde tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı olma özelliği taşıyan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi’nde (RUP) geleceğe daha iyi hazırlanmak için bakım ve iyileştirme çalışmalarını başlattı."
"Kararlılıkla ilerledik, yatırımcı güvenini teyit ettik"
Yılın ilk çeyreğinde küresel vizyonları doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Levent Çakıroğlu, "Arçelik Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamındaki ülkelerde liderlik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım daha yaparak, Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük oyuncularından biri olan Singer Bangladesh’i bünyesine kattı. Aygaz da Bangladeş’te LPG satışı ve dağıtımı için United Group ile ortaklık kurdu' diye konuştu.
Levent Çakıroğlu, Mart ayında tamamladıkları 750 milyon dolarlık altı yıl vadeli Eurobond ihracına da dikkat çekerken, "Eurobond ihracımız yabancı yatırımcının ülkemize ve Koç Holding’e olan güvenini bir kez daha teyit etti. Bu işlemle likiditemizi artırırken güçlü bilanço yapımızı korumaya devam ettik. Ayrıca ilk çeyrekte Yapı Kredi 650 milyon dolar ana sermaye niteliğinde tahvil ihracını ana hissedarların katkısı ve yine uluslararası yatırımcıların güçlü talebiyle başarıyla tamamladı" dedi. (Fotoğraflı)

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Bodrum'da, lüks yat fuarıBodrum'da, lüks yat fuarı
Sabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 32 arttıSabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 32 arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

Sarıgül’den adaylık açıklaması!

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

KAP'a bildirdiler! Dev bankanın adı değişiyor

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

ABD'den Çin'e ek gümrük vergisi!

Ünlü tavuk markasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Ünlü tavuk markasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

Hayvan küpeleme yetkisi birliklere devrediliyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi

AVM'lerde ziyaret yüzde 2.9 düştü, ciro yüzde 22.2 yükseldi

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

Makine ihracatı yüzde 6.5 arttı, birim fiyatı yüzde 10 düştü

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılır

Çin İstanbul Başkonsolosu Wei: Bu hızla devam ederse 1 milyon sayısına 2-3 yıl içinde ulaşılır

Bodrum'da, lüks yat fuarı

Bodrum'da, lüks yat fuarı

Sabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 32 arttı

Sabancı Holding’in satışları ilk çeyrekte yüzde 32 arttı

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

SPM: Şubat 2019 döneminde işsizlik yüzde 14.9 olabilir

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.