Koç Üniversitesi, dünyanın en iyi işletme okulları arasında

Mezunların program sonrası kariyer gelişimlerinden, programı sunan üniversitenin uluslararası başarısına kadar toplam 16 kritere göre yapılan değerlendirmede, Koç Üniversitesi bu yıl da dünyanın en iyi işletme okulları arasına girdi. Financial Times sıralamasının seçim kriterinde yüzde 55'lik ağırlık, mezunlarla yapılan anket doğrultusunda maaş, maaş artışı, kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve elde edilen hedeflerle ilgili toplanan verilerden oluşuyor.

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi, Financial Times tarafından 2018 yılı Executive MBA (EMBA) programlarının değerlendirildiği sıralamada, Türkiye'de 1'inci, dünyada 61'inci oldu.

- "Yüzde 53'lük ortalama kadın öğretim görevlileri oranımızla ilk sırada yer alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü Zeynep Gürhan Canlı, stratejik sezgileri yüksek, farklı alanlarda deneyim sahibi, global bakış açısına sahip ve dünya çapında bir lider için gerekli analitik düşünme yetkisine sahip, donanımlı mezunlar yetiştirdiklerini belirtti.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü EMBA programının öğrencilerine Türkiye'de ve çevre bölgelerde iş hayatının en zorlu koşullarına karşı beceri ve deneyim kazandıran, başarıyla kurgulanmış tek program olduğunu ifade eden Canlı, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye'de hem de yakın bölgede EQUIS (European Quality Improvement System) akreditasyonu kazanan ilk ve tek okul olan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Executive MBA ve MBA programlarıyla da lisansüstü işletme eğitiminin önde gelen otoritesi AMBA (The Association of MBAs) tarafından akredite edilmiştir. Bu programın elde ettiği sıralama hem akademik kalitemizi ortaya koyuyor hem de üniversitemizin ve mezunlarımızın başarılarını gösteriyor. Ortalama kadın öğretim görevlileri oranının yüzde 29 olduğu Financial Times'ın global araştırmasında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, yüzde 53'lük oranla ilk sırada yer alıyor. Bu oranda ilk sırada yer almamızın yanı sıra, özellikle doktora mezunu öğretim görevlilerimizin çok yüksek oranda olması ve müfredatımızda sosyal sorumluluk, etik, toplumsal ve çevre konularına da önem vermemizin sıralamada önemli bir etkisi olduğunu görmekten çok memnunum."