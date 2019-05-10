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Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 11:32 | Son Güncelleme

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan: - "Laboratuvarımızda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle nesnelerin interneti, biyosensörler, dijital ikiz, 3B ortamlar, fotogrametri gibi etkileşimli tasarım araçları ve kavramlarını kullanarak yeni nesil ara yüzler geliştirmek, araştırma yapmak ve bu alanda uzman yetiştirmek üzere çalışmalar yürütülecek" - "Bu tip merkezlerin kurulmasının gelecekte bize olağanüstü kazanımları olacağına inanıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, KARMA Gerçeklik Laboratuvarı'nda yeni nesil ara yüzler geliştireceklerini, araştırmalar yapılacağını ve bu alanda uzmanlar yetiştirileceğini belirterek, "Bu tip merkezlerin kurulmasının gelecekte bize olağanüstü kazanımları olacağına inanıyoruz." dedi.

Koç Üniversitesi'nin, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle kurduğu sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini birleştiren KARMA Gerçeklik Laboratuvarı, Rumeli Feneri Kampüsünde düzenlenen törenle hizmete girdi.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, rehabilitasyon ve psikolojik dayanıklılık alanlarında kullanılan sanal gerçeklik sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında araştırmalar yapan Güney Kaliforniya Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Merkezi Medikal Sanal Gerçeklik Bölüm Direktörü Psikolog Albert Skip Rizzo ile Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Entegrasyonu Yöneticisi Arno Hartholt da katıldı.

Açılış töreninde konuşan İnan, KARMA Gerçeklik Laboratuvarının disiplinler arası çalışmayla bilimin çeşitli alanlarına ve insanlığa hizmet vereceğini ifade etti.

Laboratuvarın hangi alanlarda çalışma yapacağı hakkında bilgi veren İnan şunları kaydetti:

"KARMA Gerçeklik Laboratuvarımızda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle nesnelerin interneti, biyosensörler, dijital ikiz, 3B ortamlar, fotogrametri gibi etkileşimli tasarım araçları ve kavramlarını kullanarak yeni nesil ara yüzler geliştirmek, araştırma yapmak ve bu alanda uzman yetiştirmek üzere çalışmalar yürütülecek. Ayrıca, rehabilitasyon ve psikolojik dayanıklılık alanlarında kullanılan sanal gerçeklik sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilecek. Üniversitemiz kadrosu ve altyapısıyla, dünya çapında disiplinler arası çalışmalar yapılacak ideal bir merkez konumunda bulunuyor. Yaptığımız çalışmalarla da bilimin sınırlarını zorlamayı her zaman amaç ediniyoruz."

İnan, teknoloji ile interdisipliner çalışmanın birleştiği noktada büyük atılım ve ilerlemelerin kaydedildiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla disiplinler arası çalışan, birbiriyle iç içe geçmiş bu tip merkezlerin kurulmasının gelecekte bize olağanüstü kazanımları olacağına inanıyoruz. İSTKA'ya bize verdikleri katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, kaynaklarımızı daima verimli, insanlık için fayda sağlayacak şekilde kullanacağımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

- "Karma gerçeklik yenilikçi yöntemlerle fark yaratacak"

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Akademik Koordinatörü Asım Evren Yantaç da bireyin deneyim ve ihtiyaçlarından yola çıkarak XR uygulamaları ve içerikleri geliştirmek amacıyla kurulduklarını aktararak, "İlk faaliyetimiz de eğitimleri devam eden Sanal ve Artırılmış Gerçeklik programımız oldu. Farklı yaş ve profilden 40 katılımcımız Karma Lab'de yüz yüze uygulamalı, mentorler eşliğinde ücretsiz eğitim alıyor. Program farklı disiplinlerden gelen yaratıcı ekipler halinde çalışarak proje geliştirme süreçlerini uygulamalı olarak öğretmeyi hedefliyor." dedi.

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Eş Koordinatörü İvon Bensason ise karma gerçekliğin toplumsal, kültürel ve idari ortamlarda yenilikçi yöntemlerle fark yaratacağını belirterek, "Koç Üniversitesi Karma Gerçeklik Laboratuvarı bu alana bilimsel katkı sağlamak ve hızla toplumun hizmetine sunacak calışmalar yapmak üzere yola çıkıyor." ifadelerini kullandı.

- KARMA Gerçeklik Laboratuvarı uzman yetiştirecek

Dijital teknolojiler alanında faaliyetlerin yürütüleceği laboratuvarda, kamu-üniversite-sanayi iş birliği prensipleri gözetilerek, yeni nesil medya teknolojilerinin topluma faydalı alanlarda kullanılması amacıyla Ar-Ge ve uygulamalar yapılacak.

Laboratuvarda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle nesnelerin interneti, biyosensörler, dijital ikiz, 3B ortamlar, fotogrametri gibi etkileşimli tasarım araç ve kavramları kullanılarak yeni nesil ara yüzler geliştirilecek, araştırmalar yapılacak ve bu alanda uzmanlar yetiştirilecek.

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