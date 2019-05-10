Koç Üniversitesi KARMA Gerçeklik Laboratuvarı açıldı

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene, rehabilitasyon ve psikolojik dayanıklılık alanlarında kullanılan sanal gerçeklik sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi konularında araştırmalar yapan Güney Kaliforniya Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Merkezi Medikal Sanal Gerçeklik Bölüm Direktörü Psikolog Albert Skip Rizzo ile Güney Kaliforniya Üniversitesi, Yaratıcı Teknolojiler Enstitüsü Araştırma ve Geliştirme Entegrasyonu Yöneticisi Arno Hartholt da katıldı.

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, KARMA Gerçeklik Laboratuvarı'nda yeni nesil ara yüzler geliştireceklerini, araştırmalar yapılacağını ve bu alanda uzmanlar yetiştirileceğini belirterek, "Bu tip merkezlerin kurulmasının gelecekte bize olağanüstü kazanımları olacağına inanıyoruz." dedi.

"KARMA Gerçeklik Laboratuvarımızda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle nesnelerin interneti, biyosensörler, dijital ikiz, 3B ortamlar, fotogrametri gibi etkileşimli tasarım araçları ve kavramlarını kullanarak yeni nesil ara yüzler geliştirmek, araştırma yapmak ve bu alanda uzman yetiştirmek üzere çalışmalar yürütülecek. Ayrıca, rehabilitasyon ve psikolojik dayanıklılık alanlarında kullanılan sanal gerçeklik sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirilmesi gibi alanlarda çalışmalar gerçekleştirilecek. Üniversitemiz kadrosu ve altyapısıyla, dünya çapında disiplinler arası çalışmalar yapılacak ideal bir merkez konumunda bulunuyor. Yaptığımız çalışmalarla da bilimin sınırlarını zorlamayı her zaman amaç ediniyoruz."

İnan, teknoloji ile interdisipliner çalışmanın birleştiği noktada büyük atılım ve ilerlemelerin kaydedildiğine dikkati çekerek, "Dolayısıyla disiplinler arası çalışan, birbiriyle iç içe geçmiş bu tip merkezlerin kurulmasının gelecekte bize olağanüstü kazanımları olacağına inanıyoruz. İSTKA'ya bize verdikleri katkıdan dolayı bir kez daha teşekkür ediyor, kaynaklarımızı daima verimli, insanlık için fayda sağlayacak şekilde kullanacağımızı ifade ediyoruz." diye konuştu.

- "Karma gerçeklik yenilikçi yöntemlerle fark yaratacak"

KARMA Gerçeklik Laboratuvarı Akademik Koordinatörü Asım Evren Yantaç da bireyin deneyim ve ihtiyaçlarından yola çıkarak XR uygulamaları ve içerikleri geliştirmek amacıyla kurulduklarını aktararak, "İlk faaliyetimiz de eğitimleri devam eden Sanal ve Artırılmış Gerçeklik programımız oldu. Farklı yaş ve profilden 40 katılımcımız Karma Lab'de yüz yüze uygulamalı, mentorler eşliğinde ücretsiz eğitim alıyor. Program farklı disiplinlerden gelen yaratıcı ekipler halinde çalışarak proje geliştirme süreçlerini uygulamalı olarak öğretmeyi hedefliyor." dedi.