FİNANS

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan: - "Eğitim, araştırma ve geliştirmede mükemmeli yakalamak için canla başla çalışıyoruz" - "Merkezimizin açılışıyla beraber hayırseverliği, herkesin üstüne vazife edinmesi gerektiğini, fark yaratabileceği bir alan olduğunu göstermeye çalışacağız" - Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel: - "1967 yılında yeni vakıf yasasının çıkması ile birlikte Türkiye'deki sivil toplumun kaderi değişmiş oldu. Böylece Vehbi Koç Vakfı, Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak kuruldu"

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, "Eğitim, araştırma ve geliştirmede mükemmeli yakalamak için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi (KUSİTHAM) açıldı. Açılışa Koç Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Umran İnan, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ve Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım katıldı.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İnan, merkezin açılışında yaptığı konuşmada, Koç Üniversitesi'nde 7 bin öğrenci olduğunu belirterek, "Bugün bir araya gelme vesilemiz olan hayırseverlik merkezi ile bugüne kadarki çalışmalarımızı bir adım öteye taşıyarak sivil toplumun ve hayırseverliğin gelişimine büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Merkezimizin açılışıyla beraber hayırseverliği, herkesin üstüne vazife edinmesi gerektiğini, fark yaratabileceği bir alan olduğunu göstermeye çalışacağız." dedi.

Gerek eğitimde gerekse bilim üretmede mükemmeli yakalamak için canla başla çalıştıklarını ifade eden İnan, "Kurucularımızın, merhum Vehbi Koç'un bize sağladığı kaynakları Türkiye ve insanlık için, dünya için en iyi şekilde değerlendirmek bizim görevimiz." diye konuştu.

Tüm yaptıklarının arkasında heyecanlarının yattığını dile getiren İnan, Vehbi Koç Vakfı'nın 50. yılında da bu üniversiteyi olağanüstü bir şekilde desteklediğini kaydetti.

İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu üniversite, araştırma ve geliştirmede öne çıkmıştır. YÖK'ün karnelerinde araştırma ve geliştirmede Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak tezahür ettik. Dolayısıyla bu da bizi olağanüstü şekilde memnun etti. 7 tane fakültemiz var. Her birinde en üst düzeyde eğitim ve araştırma faaliyetleri yapmaktayız. Disiplinler arası bir mükemmellik ile yönetiyoruz. Geçen sene haziran ayında bin 100 öğrencimizi mezun ettik. Bunların yüzde 30'u çift ana dal yapmışlar. Yani, ikinci bir heyecanın peşindeler. Bu muhteşem bir şey..."

- "Özel vakıflar yasasının çıkması tam 20 yıl aldı"

Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel de Vehbi Koç Vakfı'nın 50. yılında, Türkiye'nin kalkınmasında çok önemli bir yeri olan sivil toplum alanında herkesin eksikliğini hissettiği araştırma ve eğitim faaliyetlerini yürütecek olan Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi'nin açılışını yapıyor olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu ifade etti.

Merhum Vehbi Koç'un, özel bir vakıf fikrini aklına koyduğunu belirten Arsel, özel bir vakfın kurulabilmesi için özel vakıf yasasının çıkması gerektiğini, merhum Vehbi Koç'un yasanın çıkması için çok uğraştığını söyledi.

Arsel, "Özel vakıflar yasasının çıkması tam 20 yıl aldı. Aslında bir bakıma 1967 yılında yeni vakıf yasasının çıkması ile birlikte Türkiye'deki sivil toplumun kaderi değişmiş oldu. Böylece Vehbi Koç Vakfı, Türkiye'nin ilk özel vakfı olarak kuruldu." dedi.

- "Türkiye'de 80 civarında vakıf üniversitesi var"

Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ise Türkiye'de 80 civarında vakıf üniversitesi olduğunu aktararak, "Bugün burada hayırseverlik ve araştırma merkezi adı altında kalıcı bir merkez kuruluyor. Bu gerçekten takdire şayan, en azından kendi adıma sevindiğimi ifade edebileceğim bir gelişme. Burada hem hayırseverlik anlamında hem hayır yapma anlamında hem de vakıf ve STK konusunda birçok araştırma yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, son rakamlara göre Türkiye'de 200 üniversite bulunduğunu ve yılda 2 bin konuda araştırma olduğunu bildirdi.

Verilen bilgiye göre, KUSİTHAM, iktisat, işletme, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk ve tarih alanlarını bir araya getirerek disiplinler arası bilimsel çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştirmeyi, evrensel ölçekte bilimsel katkı sağlamayı, eğitim faaliyetlerinde bulunmayı, araştırmaları desteklemeyi, bilimsel yayınlar yapmayı, sivil toplum yapısının anlaşılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldıASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı
Akbank/Binbaşgil: Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruzAkbank/Binbaşgil: Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koç üniversitesi Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Mer

En Çok Okunan Haberler

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Altında son durum! İşte rakamlar...

Altında son durum! İşte rakamlar...

700 personel alınacak

700 personel alınacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

“KOBİ’lerin rekabet edebilme koşulları iyileştirilmeli”

ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı

ASELSAN, 9 ayda 1134 kişiyi işe aldı

Akbank/Binbaşgil: Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz

Akbank/Binbaşgil: Geleceğin bankacılığını müşterilerimize bugünden sunuyoruz

İSO İstanbul PMI Eylül'de 51.9 düzeyine yükseldi

İSO İstanbul PMI Eylül'de 51.9 düzeyine yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50'ye yükseldi

İSO Türkiye İmalat PMI Eylül'de 50'ye yükseldi

Şeker pancarı üreticinin yüzünü güldürdü

Şeker pancarı üreticinin yüzünü güldürdü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.