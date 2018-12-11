FİNANS

Koç Üniversitesi'nin Anadolu Bursiyerleri Programı

FİNANS HABERLERİ  | 11.12.2018 16:39 | Son Güncelleme

Koç Üniversitesi'nde bağışçıların eğitim seferberliği Anadolu bursiyerleri sayısını 36 kat artırdı

İSTANBUL (AA) - Koç Üniversitesi'nin ülke genelinde başarılı ve ihtiyaç sahibi gençleri üstün eğitim imkanlarıyla buluşturma hedefiyle 2011 yılında başlattığı Anadolu Bursiyerleri Programı öğrencileri bağışçılarıyla buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan'ın ev sahipliğinde, Divan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Anadolu bursiyerleri teşekkür gecesine yaklaşık 750 bağışçı ve bursiyer katıldı.

Etkinlik, Koç Üniversitesi’nin kurucusu merhum Vehbi Koç’un, "Bir memleketin kalkınmasında iyi eğitim görmüş, lisan bilen, kabiliyetli gençlerin çok büyük tesiri olduğuna inanan bir insanım" sözleriyle eğitime verdiği önemi vurguladığı kısa film gösterimiyle başladı.

Anadolu bursiyeri Duygu Tan’ın sunduğu etkinlikte, yine bursiyerlerden oluşan Aylin Temiz ve Lokman Kaya müzik grubu seslendirdiği çeşitli yörelere ait türkülerle, Murat Hoşgör, Kaan Ersoy ve Selen Esmen üçlüsü ise dans gösterileri geceye renk kattı.

2011 yılında 7 bağışçı kurumun 14 öğrenciye verdiği destekle başlayan program, aradan geçen 7 yılda adeta bir eğitim seferberliğine dönüştü. Koç Üniversitesi mezunlarının da büyük destek verdiği programa bu yıl Koç Üniversitesi mezunlarının bursiyeri olarak 18 yeni öğrenci katıldı.

Bugün bağışçı kurumların sayısı 220'yi aşarken kişisel olarak bağışta bulunan hayırseverlerin sayısı bine yaklaştı. Koç Üniversitesi'nin 25. yılını kutladığı 2018'de, Anadolu bursiyerlerinin sayısı 36 kat artarak 500 kişiye ulaştı.

\

- "Program, eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma misyonunu taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, programın eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırma misyonunu taşıdığını ve projenin iş dünyasının farklı sektörlerini Türkiye'nin çeşitli yörelerinden gelen gençlerle ortak bir paydada buluşturduğunu belirtti.

İnan, program sayesinde toplumun liderlerinin, Türkiye'nin geleceği olan gençlerin Türkiye ve dünyaya katkıda bulunacak bireyler olarak yetişmesine olağanüstü katkı sağladığını kaydetti.

Bağışçı kurumlar adına söz alan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da programın mimarı olarak Prof. Dr. Umran İnan'ı tebrik etti.

Anadolu bursiyerleri bağışçılarından Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Selim Şiper ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında Atatürk’ün başarılı öğrencilere yatırım yapılması için başlattığı çalışmaların, bugün Anadolu Bursiyerleri Programı ile devam ettiğini görmekten gurur duyduğunu belirtti.

Mezun bağışçılar adına söz alan 2006 mezunu Orhan Özalp ise bursiyerlere hayat boyu öğrenme arzularını canlı tutmaları çağrısında bulundu.

Bursiyerler adına konuşan Adıyamanlı Şevval Karadağ ise bursiyer olarak Koç Üniversitesi'nde tıp eğitimi alma şansı elde ettiğini, en büyük arzusunun gelecekte başka öğrencilerin hayatına aynı katkıyı sağlamak olduğunu vurguladı.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
Goldman Sachs, Hürriyet Emlak’a ortak oldu Goldman Sachs, Hürriyet Emlak’a ortak oldu 
Sabancı'dan dijital dönüşüme dev yatırımSabancı'dan dijital dönüşüme dev yatırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koç üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

Rize Emniyet Müdürü polis tarafından vuruldu! Altuğ Verdi şehit oldu

KOSGEB'ten iş kuracaklara çağrı

KOSGEB'ten iş kuracaklara çağrı

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

Vergi ve prim borcuna olanlara yeni düzenleme

TESK'ten kredi kartı uyarısı

TESK'ten kredi kartı uyarısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Goldman Sachs, Hürriyet Emlak’a ortak oldu 

Goldman Sachs, Hürriyet Emlak’a ortak oldu 

Sabancı'dan dijital dönüşüme dev yatırım

Sabancı'dan dijital dönüşüme dev yatırım

BTSO yeni ihracat kapıları açıyor

BTSO yeni ihracat kapıları açıyor

5. Reform Eylem Grubu Toplantısı

5. Reform Eylem Grubu Toplantısı

Bursa Eğitim Fuarı'na sayılı günler kaldı

Bursa Eğitim Fuarı'na sayılı günler kaldı

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlı

TÜSİAD Başkanı Bilecik: Bir ülkenin kalkınması, girişimci yetiştirebilmesine bağlı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.