"Kocaeli ekimde tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı (KSO) Ayhan Zeytinoğlu, kentin ekim ayında 2,6 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kocaeli'deki gümrüklerin ekim ayına ilişkin dış ticaret gerçekleşmelerini değerlendirdi.

Kocaeli'deki gümrüklerden ekim ayında 2,6 milyar dolar ihracat, 3,3 milyar dolar ithalat yapıldığı bilgisini veren Zeytinoğlu, "Ekim ayında Kocaeli gümrüklerinden yapılan ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 artarken ithalat yüzde 32,3 geriledi." ifadesini kullandı.

Zeytinoğlu, Kocaeli'nin ihracat artışının hızla devam ettiğini vurgulayarak, "İlimiz ekim ayında 2,6 milyar dolar ile aylık bazda tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi. İlimiz ihracatındaki ivmelenmeyi memnuniyetle görüyoruz. Bu artışta ilimizin öncü sektörlerinden otomotiv ve kimyanın yanında, demir, çelik, makine, elektrik ve elektronik sektörlerinin etkisini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.