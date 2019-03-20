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"Kocaeli ihracata yüzde 17,6 katkı sağladı"

FİNANS HABERLERİ  | 20.03.2019 14:48 | Son Güncelleme

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "İstanbul'dan sonra dış ticarette ikinciliğimiz devam ediyor. 2019'un ilk iki ayında Türkiye ihracatına yüzde 17,6 katkı sağladık"

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, İstanbul'dan sonra dış ticarette ikinciliği devam eden kentin, 2019'un ilk iki ayında ülke ihracatına yüzde 17,6 katkı sağladığını bildirdi.

Zeytinoğlu, KSO mart ayı meclis toplantısında, Kocaeli'nin dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Sanayi kenti Kocaeli'deki ekonomik değerlendirmeleri paylaşan Zeytinoğlu, şubat ayında kaydedilen ihracat artış hızının kur desteğine rağmen yavaşladığını ancak ithalattaki gerilemenin cari açık açısından olumlu olduğunu aktardı.

Şubat ayında kaydedilen 2,4 milyar dolarlık ihracatla Türkiye ihracatına yüzde 17,6 katkı sağladıklarını aktaran Zeytinoğlu, yine İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapan il olduklarını vurguladı.

Zeytinoğlu, "İstanbul'dan sonra dış ticarette ikinciliğimiz devam ediyor. 2019'un ilk iki ayında Türkiye ihracatına yüzde 17,6 katkı sağladık. Bu oran geçen yıl yüzde 17 mertebesindeydi. Bu yüzden tüm ihracatçı firmalarımızı kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllık büyüme rakamlarına da değinen Zeytinoğlu, ekonomik koşullara rağmen 2018'deki yüzde 2,6 büyüme rakamının olumlu olduğunu belirtti.

Zeytinoğlu, son çeyrekte hemen hemen her sektörde daralma yaşandığına dikkati çekerek, büyümeye en büyük katkının ihracattan gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

- "Teşviklerin etkisiyle işsizlik oranı azalabilir"

İşsizlik oranlarından da bahseden Zeytinoğlu, işsizlik rakamının tahmin ettikleri gibi gerçekleştiğini, bu artışın bir, iki ay daha devam edebileceğini belirtti.

Hükümet tarafından istihdama yönelik teşviklerin uygulamaya alındığına işaret eden Zeytinoğlu, "Teşviklerin olumlu etkilerini seçim sonrasında göreceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla seçimlerden sonra teşviklerin etkisiyle işsizlik oranı azalabilir." dedi.

Zeytinoğlu ayrıca, KSO olarak firmaların ihracat becerilerini geliştirmeleri ve ihracatlarını arttırmaları hedefiyle "İhracat Satış Kampı" programı düzenlediklerini, program başvurularının 29 Mart'a kadar süreceğini kaydetti.

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