Kocaeli Limanı'nda gümrük kaçağı 821 araba yedek parçası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün konteyner arama ekiplerince, Kocaeli Liman Sahası'nda kaçak olarak Türkiye'ye sokulmak istenen 821 araba yedek parçası ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Türkiye’nin önemli limanlarında yasa dışı işlemlerin engellenmesi ve kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla yurt içi ve dışında uzmanlık eğitimine tabi tutulan konteyner arama ekipleri, şubat ayı itibarıyla hizmete başladı.

Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünde görevli konteyner arama ekiplerince, bölgedeki limanlarda yapılan işlemler analiz ve incelemeye tabi tutularak bazı işlemlerde usulsüzlük yapıldığı ve yasal yükler arasında beyan harici ürünler olabileceği değerlendirildi.

Kocaeli Liman Sahası geçici depolama alanında konteyner arama ekibi personelince yapılan detaylı aramada çeşitli otomotiv markalarına ait 821 araba yedek parçasının Türkiye'ye kaçak yollardan sokulmaya çalışıldığı belirlendi.

Söz konusu eşyaya el konuldu.

