FİNANS

Kocaeli otomotivde ihracata çalışıyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.07.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kentte kurulu Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun tesislerinde yılın ilk yarısında üretilen 326 bin 849 aracın yüzde 83'ü yurt dışına gönderildi - Kocaeli'deki iki ayrı fabrikada Transit, Custom ve Courier modellerinin üretimini yapan Ford Otosan, söz konusu dönemde hem üretim hem de ihracat kategorisinde ilk sırada yer aldı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Kocaeli'de kurulu otomotiv fabrikalarında ocak-haziran döneminde üretim bandından indirilen 326 bin 849 aracın yüzde 83'ü ihraç edildi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, sektörün adet bazındaki üretim ve ihracat rakamlarına en fazla katkı sağlayan illerden biri oldu.

AA muhabirinin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk otomotiv sektörü yılın ilk yarısında 25 bin 849'u traktör olmak üzere toplam 869 bin 42 araç üretti.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında yılın ilk 6 aylık döneminde toplam üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artarak 326 bin 849'a yükseldi. Bu rakam sektörün toplam üretiminin yüzde 38'ini oluşturdu.

Kentteki otomotiv fabrikalarında üretilen 326 bin 849 aracın yüzde 83'üne denk gelen 271 bin 869'u ihraç edildi. Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen araçların, 694 bin 667 adedi bulan Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 39 olarak gerçekleşti. Böylece, Türkiye'den ihraç edilen her 100 araçtan 39'u Kocaeli'deki fabrikalardan çıkmış oldu.

Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, bu iki kategoride Hyundai Assan ikinci, Honda Türkiye üçüncü, Anadolu Isuzu da dördüncü sırada yer aldı.

- Honda Türkiye'nin ihracatı katlandı

Sanayi kentindeki 4 otomotiv firmasının yılın ilk yarısındaki toplam üretim ve ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 ile aynı oranlarda artış gösterdi.

Ocak-haziran dönemindeki otomobil üretimi geçen yıla göre yüzde 53,3'lük artışla 22 bin 367'ye çıkan Honda Türkiye, Kocaeli'de oransal olarak üretim performansını en fazla artıran firma oldu. Şirketin geçen yılın ilk 6 ayında 4 bin 606 adet olan ihracatı da yüzde 88'lik artışla 8 bin 680'e yükseldi.

Üretim ve ihracatta lider koltuğunda oturan Ford Otosan'ın üretim performansı ise bu dönemde geçen yıla göre yüzde 7,4 arttı. Firma, ocak-haziran döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 12 bin 1 otomobil, 155 bin 288 kamyonet, 27 bin 275 minibüs olmak üzere 194 bin 564 adetlik üretim gerçekleştirdi. İnönü fabrikasında banttan indirilen 4 bin 36 kamyonla toplam üretimi 198 bin 600'ü bulan şirketin söz konusu dönemdeki ihracatı da yüzde 8,6'lık artışla 165 bin 131'e ulaştı.

Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu 245 bin adet üretim kapasiteli fabrikasında binek tipinde i10 ve i20 modellerinin üretimini gerçekleştiren Hyundai Assan, yılın ilk 6 ayında 107 bin 377 adetlik üretime imza atarken, bunun yüzde 92'sine denk gelen 98 bin 346'sını ihraç etti.

Yılın ilk yarısında 2 bin 541 adetlik üretim gerçekleştiren Anadolu Isuzu da geçen yılın söz konusu periyodunda 246 adet olan ihracatını 382'ye çıkardı.

- Kocaeli, ticari araçta üretim üssü

Türkiye'de 2017'nin ilk yarısında 267 bin 581 adet olan ticari araç üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 7'lik artışla 285 bin 924 adede yükselirken, ihracat da yüzde 8,4 artarak 227 bin 529 olarak kayıtlara geçti.

Kocaeli, ocak-haziran döneminde 185 bin 104 adetle Türkiye'deki toplam ticari araç üretiminin yüzde 65,5'ini, 76 bin 27 adetle de toplam ihracatın yüzde 65'ini tek başına gerçekleştirdi.

Yılın ilk yarısında Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

FİRMA ÜRETİM İHRACAT Anadolu Isuzu 2.541 382 Ford Otosan 194.564 164.461 Honda Türkiye 22.367 8.680 Hyundai Assan 107.377 98.346 Toplam 326.849 271.869

PARTNER1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?1 hafta boyunca ekmek yemezseniz ne olur?
Seçimden sonra altına talep arttıSeçimden sonra altına talep arttı
Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldıTwitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ford Otosan Honda Türkiye Hyundai Assan OSD

En Çok Okunan Haberler

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Seda Akgül Gel Konuşalım'dan ayrıldığını canlı yayında açıkladı

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Tapu harçları geri alınabilir mi?

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

İş kuran gence 8 bin 402 lira

İş kuran gence 8 bin 402 lira

Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet ticarete dönüştü! Türkiye, Rusya'dan sığır eti almaya başladı!

Erdoğan ve Putin arasındaki sohbet ticarete dönüştü! Türkiye, Rusya'dan sığır eti almaya başladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Seçimden sonra altına talep arttı

Seçimden sonra altına talep arttı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Twitter'a büyük şok! Piyasa değeri yaklaşık 7 milyar dolar azaldı

Şeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadı

Şeker Piliç fabrikasına 3'üncü satışta da alıcı çıkmadı

TSKB'nin aktif büyüklüğü 35 milyar liraya ulaştı

TSKB'nin aktif büyüklüğü 35 milyar liraya ulaştı

Trump yüzde 4.1'lik ABD büyüme verisinden memnun

Trump yüzde 4.1'lik ABD büyüme verisinden memnun

Karsan Romanya’da 105 adet otobüs ihalesi kazandı

Karsan Romanya’da 105 adet otobüs ihalesi kazandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.