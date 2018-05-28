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Kocaeli'de 12 yeni sanayi yatırımına teşvik

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanlığı, yılın ilk 3 aylık döneminde, Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'de yapılacak 12 yeni sanayi yatırımı için teşvik belgesi düzenledi - Sabit yatırım tutarı 145 milyon lira olan yeni sanayi yatırımlarının 330 kişiye istihdam sağlaması öngörülüyor - Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "İstanbul'a çok yakın olduğumuz için hem ihracata çalışan firmalar hem de Türkiye'nin en büyük pazarına ulaşmak isteyen firmalar ilimizi seçiyor. 14 organize sanayi bölgemiz var. Bunların bir kısmı doldu ama boş olanlar hala var"

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Yılın ilk 3 aylık döneminde, Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'de sabit yatırım tutarı 145 milyon lirayı bulan projelerle 330 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

AA muhabirinin bakanlık verilerinden yaptığı derlemeye göre, ocak-mart döneminde yatırım yeri Kocaeli olan 21'i tevsi, 12'si yeni sanayi yatırımı ve 5'i farklı kapsamlarda olmak üzere toplam 38 endüstriyel üretim projesi için yatırım teşvik belgesi verildi.

Sabit yatırım tutarı 145 milyon lira olan Kocaeli'deki komple yeni imalat sanayi projelerinin 330 kişiye istihdam sağlaması öngörüldü.

Teşviklendirilen komple yeni projelerin alt sektörlerine bakıldığında, ilk sırayı üçer projeyle taşıt araçları ve makine imalat sektörleri aldı. 2 projeyle ikinci sırada bulunan madeni eşya sektörünü, birer projeyle demir çelik, elektrikli makineler ve kimya endüstrisi takip etti.

Vergi indirimi, KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ile sigorta primi işveren hissesi ve faiz desteği gibi teşviklerden yararlandırılacak söz konusu projelerin 2'si yabancı sermaye tarafından gerçekleştirilecek. Buna göre, desteklenecek yatırımlar arasında asansör, bisiklet, jeneratör, boya, araç üstü hidrolik platform, cıvata ve vida üretimine yönelik projeler bulunuyor.

- Mazsan Makina, 70 kişiye istihdam sağlayacak

Desteklerden yararlanacak en yüksek yatırım tutarına sahip projeyi Mazsan Makina gerçekleştirecek. Sabit yatırım tutarı 48 milyon 350 bin lira olan projesiyle 4 bin tonu beyaz eşya, 3 bin 67 tonu da otomotiv sektörüne yönelik olmak üzere toplam yıllık parça üretim kapasitesi 7 bin 67 ton olan tesisi hayata geçirecek firma, yatırımı tamamlandığında 70 kişiye istihdam sağlayacak.

Sabit yatırım tutarı büyüklüğü bakımından 21 milyon 400 bin lirayla ikinci sırada yer alan Çakıroğlu Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ, 20 kişiye istihdam sağlaması öngörülen projesi kapsamında otomotiv, savunma ve sağlık sektörüne yönelik yılda 8 bin adet parça üretim kapasitesine sahip tesis kuracak.

Üçüncü sırada yer alan Omega Cıvata Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 14 milyon 960 bin liralık yatırımla yılda 129 milyon 600 bin adet cıvata ve vida üretim kapasiteli projesini gerçekleştirecek. Firma, 30 kişiyi istihdam edecek.

- "Arazi arzı noktasında sıkıntımız var"

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AA muhabirine, Kocaeli'nin, teşviklerin en kısıtlı olduğu 1. Bölge'de yer almasına rağmen yılın ilk çeyreğinde sıfırdan 12 tesis yapımı için belge düzenlenmesinin önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Sanayicinin yatırım yapması için Kocaeli'nin çok doğru bir yer olduğunu dile getiren Zeytinoğlu, "İstanbul'a çok yakın olduğumuz için hem ihracata çalışan firmalar hem de Türkiye'nin en büyük pazarına ulaşmak isteyen firmalar ilimizi seçiyor. 14 organize sanayi bölgemiz var. Bunların bir kısmı doldu ama boş olanlar hala var." diye konuştu.

Zeytinoğlu, Kocaeli'nin 1. Bölge'de yer almasına rağmen yüksek teknolojik yatırımların gelmesi için çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, hükümetin yeni tedbirler aldığını, yeni teşvikler getirdiğini bildirdi.

Kocaeli'nin en büyük sorununun fazla kamu arazisinin bulunmaması olduğuna işaret eden Zeytinoğlu, "Arazi arzı noktasında sıkıntımız var. Bugün 2 bin dönüm bir sanayi parseli olsa, biyoteknoloji firmaları arıyorlar. Birçok iş dalında katma değeri yüksek, ilimize çok büyük katkı verecek firmalar böyle yerler arıyorlar. Bizim hem Büyükşehir Belediyemizden hem bakanlıklardan sanayi parseli arzı konusunda desteğe ihtiyacımız var. İlk talebimiz budur." şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ekonomi istihdam Kocaeli yatırım

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