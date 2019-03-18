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"Kocaeli'de çiftçilere yıllık 34 milyon lira zirai gelir artışı sağladık"

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 13:36 | Son Güncelleme

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın: - "Kocaeli'de son 16 yılda inşa ettiğimiz sulama projeleriyle 26 bin 630 dekar zirai araziyi sulamaya açtık ve çiftçilere yıllık 34 milyon lira zirai gelir artışı sağladık"

KOCAELİ (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Kocaeli'de son 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 26 bin 630 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını ve çiftçilere yıllık 34 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'ye yapılan yatırımlarla toprakları suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, sulama projelerinin vatandaşların gelir düzeyi ve hayat standardını yükselterek, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam imkanlarını artırarak, sosyal istikrar, ekonomik büyüme gibi milli kalkınma hedeflerine katkı sağladığını belirtti.

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Karamürsel Kızderbent Barajı, Kandıra Arıklar Göleti, Kandıra Safalı Göleti ve Karamürsel Tepeköy göletlerini tamamlayarak, vatandaşların istifadesine sunduklarını aktaran Aydın, böylece 29 bin 100 dekar arazinin sulamaya açıldığını belirtti.

Yılmaz, Karamürsel ilçesinin içme suyu ihtiyacını karşılayacak İhsaniye Barajı ile ilçeye yıllık 25,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu verileceğini, inşaat çalışmalarında yüzde 92 fiziki gerçekleşme sağladıklarını kaydetti.

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Kocaeli'de son 16 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 26 bin 630 dekar zirai araziyi sulamaya açtıklarını ve böylece Kocaelili çiftçilere yıllık 34 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını anlatan Aydın, şöyle devam etti:

"Plan-projelerini hazırladığımız 5 sulama tesisiyle 48 bin 490 dekar araziye daha can suyu olunacak. Kocaeli ve ilçelerinde taşkınları önlemek için çalışmalar yürütüyoruz. Son 16 yılda Kocaeli'de inşa ettiğimiz 8 taşkın koruma tesisiyle 6 meskun mahal ve 19 bin 190 dekar araziyi taşkın zararlarından koruduk. Dilovası Organize Sanayi Bölgesi içerisinden geçen fabrika ve yerleşim yerlerini taşkınlardan koruyacağız. İnşaat çalışmalarında yüzde 86 oranında ilerleme sağladığımız Dilderesi ıslahıyla Dilovası'nın önemli bir problemi çözülmüş olacaktır."

Aydın, bu projelerin yapılmasında en büyük desteği veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve emeği geçenlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
DSİ Kocaeli yatırım

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