FİNANS

Kocaeli'de en çok televizyonu Gebze aldı

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

Erkeklerin kadınlardan 7 kat daha fazla televizyon alışverişi yaptığı Kocaeli'de, en çok Gebze'den talep geldi

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, Kocaeli'de bu yılın ilk yarısında en çok televizyonu Gebzelilerin aldığını duyurdu.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Kocaeli'nin TV ve projeksiyon kategorisi alışveriş verilerini inceleyen Hepsiburada, Kocaelili müşterilerinin tercihleriyle ilgili önemli veriler ortaya koydu.

Buna göre, Kocaeli'de, erkekler kadınlara göre 7 kat daha fazla televizyon alışverişi yaptı. En çok alışverişin 29-38 yaş aralığı tarafından yapıldığını belirten Hepsiburada, en çok talebin Gebze'den geldiğini açıkladı. Gebze’yi sırasıyla İzmit, Gölcük, Çayırova, Darıca, Körfez, Derince, Başiskele ve Kartepe takip etti. Yılın ilk 6 ayında TV ve projeksiyon kategorisinden yapılan alışverişlerde talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı.

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- Televizyon ve projeksiyona ilgi artıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Hepsiburada müşterilerinin alışveriş eğilimlerine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Büyük ekran televizyon alışverişini e-ticaretten yapanların oranı geçen yılın ocak-haziran dönemine göre yüzde 29 artış gösterdi, projeksiyon kategorisinde ise bu oran yüzde 21 oldu. En çok alışverişi 28-45 yaş aralığındaki müşterilerimiz yaptı. Televizyon alışverişini Hepsiburada’dan yapan İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'nın ardından en çok alışveriş yapan iller sırasıyla Konya, Antalya, Kocaeli, Balıkesir ve Gaziantep oldu. Projeksiyon alışverişinde ise büyük şehirlerin yanı sıra Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep ve Muğla da yoğun ilgi gösteren iller arasında. Biz de Hepsiburada olarak, müşterilerimizin eğilimlerini yakından takip ederek onların talepleri doğrultusunda ürün çeşitliliği ve alışveriş deneyimini sürekli geliştirerek müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz."

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