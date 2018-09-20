FİNANS

Kocaeli'de klima santrali üretim fabrikası açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 22:13 | Son Güncelleme

İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Systemair HSK tarafından Dilovası ilçesinde hayata geçirilen klima santrali üretim fabrikası hizmete alındı - Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy: - "Bu, Türkiye'ye olan güvenin, bölgeye olan güvenin de önemli bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Fabrikanın burada oluşturulması, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunması, hepimiz için büyük önem taşımaktadır"

KOCAELİ (AA) - İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Systemair HSK tarafından Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hayata geçirilen klima santrali üretim fabrikası açıldı.

Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kentin "Türkiye'nin sanayi başkenti" olduğunu söyledi.

Vali Aksoy, kentteki 12 organize sanayi bölgesinde 105 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi.

Türkiye'nin, dış ticaretinin yaklaşık yüzde 18'ini Kocaeli gümrüklerinden gerçekleştirdiğini belirten Aksoy, kentin adeta Asya'yı Avrupa'ya bağlayan konumda yer almasının, yatırımcılara lojistik anlamda önemli avantajlar sağladığını, bu yüzden de önemli bir cazibe noktası olduğunu kaydetti.

Vali Aksoy, açılışı gerçekleştirilen fabrikanın yabancı ve yerli sermaye iş birliğiyle hayata geçirildiğine dikkati çekerek, "Bu, Türkiye'ye olan güvenin, bölgeye olan güvenin de önemli bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Fabrikanın burada oluşturulması bölge ve ülke ekonomisine katkı sunması, hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Buraya gelerek bu yatırımı gerçekleştiren İsveçli kuruluşa ve Türk ortaklarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hydén, İsveçli şirketlerin Türkiye'deki iş hacimlerini ve ticaret ilişkilerini geliştirme konusunda son derece istekli olduklarını aktararak, yatırımcılara başarılarının devamını diledi.

\

- "Orta Doğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdık"

Systemair CEO'su Roland Kasper da İsveç merkezli bir şirket olarak üretimini gerçekleştirdikleri ürünler arasında başta klima santralleri olmak üzere fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünlerinin yer aldığını anlattı.

Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu, Asya ve Güney Afrika'da konumlanarak 56 ülkede 27 fabrika ve satış ofisleriyle faaliyet gösterdiklerini ve 5 bin 500 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Kasper, "2017/2018 mali yılında 730 milyon avro ciroya ulaşan Systemair, finansal değerlendirmede en yüksek kredi notuna sahip. Avrupa'da klima santrali pazar lideri olan Systemair, fan ve hava dağıtım ekipmanlarında da dünyada ilk 3 marka arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kasper, Türkiye'de 2000 yılından bu yana satış ofisleri bulunan Systemair'in 2012 yılında Türk iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından HSK ile birleştiğini ve bu tarihten itibaren Systemair HSK olarak çok daha güçlü bir organizasyon yapısı ve yüksek hedeflerle yola devam ettiğini dile getirerek, üretim ve istihdam odaklı yatırımlarla büyümeyi amaçladıklarını belirtti.

Dilovası'nda konumlanan yeni fabrikanın Systemair'in dünya genelindeki 13'üncü klima santrali fabrikası olduğunu, bu üretim tesisinin grubun son 2 yıl içinde gerçekleştirdiği en büyük yatırım olduğunun altını çizen Kasper, "Türkiye, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu, kaydettiği ekonomik büyüme ve yüksek potansiyeli ile Sytemair için kritik öneme sahip. Özellikle Orta Doğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdığımız yeni fabrikamız, bölgesel güç olma hedefimize ulaşmak konusunda şirketimiz için önemli rol üstlenecek. Bu yatırımla Türki Cumhuriyetlere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımızı da artırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

\

- "15 milyon avroluk yatırım"

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu ise 1981 yılında kurulan HSK'nın üretim serüveni ve Systemair ile birleşmesi hakkında bilgi vererek, "Birleşmeden sonra Systemair HSK olarak başta Türkiye'nin en büyük yatırımı olan İstanbul Yeni Havalimanı olmak üzere sağlık ihracatına imkan tanıyan 8 şehir hastanesi, Kuzey Marmara Otoyolu tünelleri, stratejik savunma sanayi projeleri gibi çok sayıda dev projede yer aldık." diye konuştu.

Ulusal projelerdeki başarılarını uluslararası arenaya taşımak amacıyla Dilovası fabrikasını 15 milyon avroluk yatırımla hayata geçirdiklerini aktaran Eroğlu, "Systemair'in toplam grup cirosu içinde yüzde 5'lik bir paya, 4 bölge müdürlüğüne ve 340 çalışana sahibiz. 25'i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Yeni fabrikamızla iç piyasaya ürün tedariği gerçekleştirecek olmakla birlikte daha çok Doğu ile Batı arasında köprü kurarak ihracata odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

Törene, grubun faaliyet gösterdiği ülkelerin üst düzey yöneticileri ile Systemair HSK çalışanları ve çok sayıda davetli katıldı.

PARTNERAyasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!Ayasofya'nın gizemleri ortaya çıkıyor!
Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmenizFaruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz
TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyorTİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dilovası OSB

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Örümceklerin seks partisi sahil şeridini bu hale getirdi

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Kira zammı hesaplaması değişiyor

Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Ankapark ihalesini kazanan grup belli oldu

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Piyasalarda gün sonu

Piyasalarda gün sonu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

Faruk Eczacıbaşı: Biz hepimiz dijital göçmeniz

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.