Kocaeli'de klima santrali üretim fabrikası açıldı

KOCAELİ (AA) - İklimlendirme sektöründe faaliyet gösteren Systemair HSK tarafından Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hayata geçirilen klima santrali üretim fabrikası açıldı. Dilovası Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikanın açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, kentin "Türkiye'nin sanayi başkenti" olduğunu söyledi. Vali Aksoy, kentteki 12 organize sanayi bölgesinde 105 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi. Türkiye'nin, dış ticaretinin yaklaşık yüzde 18'ini Kocaeli gümrüklerinden gerçekleştirdiğini belirten Aksoy, kentin adeta Asya'yı Avrupa'ya bağlayan konumda yer almasının, yatırımcılara lojistik anlamda önemli avantajlar sağladığını, bu yüzden de önemli bir cazibe noktası olduğunu kaydetti. Vali Aksoy, açılışı gerçekleştirilen fabrikanın yabancı ve yerli sermaye iş birliğiyle hayata geçirildiğine dikkati çekerek, "Bu, Türkiye'ye olan güvenin, bölgeye olan güvenin de önemli bir göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. Fabrikanın burada oluşturulması bölge ve ülke ekonomisine katkı sunması, hepimiz için büyük önem taşımaktadır. Buraya gelerek bu yatırımı gerçekleştiren İsveçli kuruluşa ve Türk ortaklarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Therese Hydén, İsveçli şirketlerin Türkiye'deki iş hacimlerini ve ticaret ilişkilerini geliştirme konusunda son derece istekli olduklarını aktararak, yatırımcılara başarılarının devamını diledi. \ - "Orta Doğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdık" Systemair CEO'su Roland Kasper da İsveç merkezli bir şirket olarak üretimini gerçekleştirdikleri ürünler arasında başta klima santralleri olmak üzere fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünlerinin yer aldığını anlattı. Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Orta Doğu, Asya ve Güney Afrika'da konumlanarak 56 ülkede 27 fabrika ve satış ofisleriyle faaliyet gösterdiklerini ve 5 bin 500 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Kasper, "2017/2018 mali yılında 730 milyon avro ciroya ulaşan Systemair, finansal değerlendirmede en yüksek kredi notuna sahip. Avrupa'da klima santrali pazar lideri olan Systemair, fan ve hava dağıtım ekipmanlarında da dünyada ilk 3 marka arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kasper, Türkiye'de 2000 yılından bu yana satış ofisleri bulunan Systemair'in 2012 yılında Türk iklimlendirme sektörünün öncü firmalarından HSK ile birleştiğini ve bu tarihten itibaren Systemair HSK olarak çok daha güçlü bir organizasyon yapısı ve yüksek hedeflerle yola devam ettiğini dile getirerek, üretim ve istihdam odaklı yatırımlarla büyümeyi amaçladıklarını belirtti. Dilovası'nda konumlanan yeni fabrikanın Systemair'in dünya genelindeki 13'üncü klima santrali fabrikası olduğunu, bu üretim tesisinin grubun son 2 yıl içinde gerçekleştirdiği en büyük yatırım olduğunun altını çizen Kasper, "Türkiye, jeopolitik konumu, genç ve dinamik nüfusu, kaydettiği ekonomik büyüme ve yüksek potansiyeli ile Sytemair için kritik öneme sahip. Özellikle Orta Doğu ve Balkanlar için üretim üssü olarak konumlandırdığımız yeni fabrikamız, bölgesel güç olma hedefimize ulaşmak konusunda şirketimiz için önemli rol üstlenecek. Bu yatırımla Türki Cumhuriyetlere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatımızı da artırmayı amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.