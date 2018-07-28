Kocaeli'de tren seferleri yeniden başladı

Aşırı yağış nedeniyle dün kapatılan Kocaeli'nin Körfez ile Gebze istasyonları arasındaki demiryolu hattı, yürütülen çalışmaların ardından yeniden tren trafiğine açıldı.
TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün aşırı yağış nedeniyle Kocaeli'nin Körfez-Gebze istasyonlarındaki demiryolu hattının ulaşıma kapatıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından hattın saat 04.30'dan itibaren yeniden tren trafiğine açıldığı ve seferlerin normal gerçekleştirildiği kaydedildi.
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