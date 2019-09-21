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Kocaeli'den 21 ülkeye kaldırma platformu ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 12:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'de kurulu fabrikada çeşitli işlerde personelin yükseltilmesi amacıyla kullanılan platformlardan üreten firma, 21 ülkeye ihracat yapıyor - Ansan Hidrolik Genel Müdürü Ali Canayakın: - "Ürünlerin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz, yüzde 20'lik kısmını da iç piyasaya satıyoruz. Şu anda Sri Lanka, Hindistan, Malezya, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Kuveyt'in de aralarında olduğu 21 ülkeye ihracat yapıyoruz" - "2020'den itibaren pazar olarak Avrupa'yı hedef alacağız, sonraki hedefimiz ise Amerika olacak"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Kocaeli'de 13 yıl önce 140 metrekarelik dükkanda personel kaldırma platformu imalatına başlayan firma, kısa sürede fabrika ortamına taşıdığı üretimle hem iç piyasaya hem de 21 ülkeye satış yapıyor.

İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde 2006 yılında personel kaldırma platformu üretimine girişen firma, 4 yıl önce taşındığı 3 bin metrekaresi kapalı 13 bin metrekarelik fabrikada üretime devam ediyor.

Firma ürünlerini iç piyasanın yanı sıra aralarında Hindistan, Rusya, Kuveyt ve Azerbaycan'ın da bulunduğu 21 ülkeye satıyor.

Milli Savunma Bakanlığından "alt tedarikçi belgesi" almaya hak kazanan firma, sektörünün öncüleri arasında yer alıyor.

- "İmalatın üçüncü yılında ihracat yapmaya başladık"

Ansan Hidrolik Genel Müdürü Ali Canayakın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makine mühendisi olarak bir süre çalıştığı iş yerinden ayrılınca imalathane kurmaya karar verdiğini ve o dönem katma değer yaratan bir alan olarak gördüğü personel kaldırma platformu üretimine yöneldiğini söyledi.

2006 yılında Sanayi Mahallesi'nde kiraladıkları 140 metrekarelik dükkanda üretime başladıklarını anlatan Canayakın, işleri arttıkça daha geniş alanlara ihtiyaç duyduklarını ve bugün faaliyet gösterdikleri 13 bin metrekare açık, 3 bin metrekare kapalı alanı olan fabrikayı kurduklarını bildirdi.

35 kişiyi istihdam ettiklerini, hatta piyasadaki bazı firmalara da iş verdiklerini dile getiren Canayakın, şöyle devam etti:

"Personel kaldırma platformu yapıyoruz. 10 metre yükseklikten 45 metreye kadar imalat yapabiliyoruz. Araç üzeri, çekilebilir, kendinden yürüyüşlü, makaslı platformlar yapıyoruz. Büyüyen bir trendle gidiyoruz. 2008 yılındaki krizden sonra ihracata önem verdik. İmalatın üçüncü yılında ihracat yapmaya başladık. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz, yüzde 20'lik kısmını da iç piyasaya satıyoruz. Şu anda Sri Lanka, Hindistan, Malezya, Rusya, Azerbaycan, Gürcistan ve Kuveyt'in de aralarında olduğu 21 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu ülkelerle bir iki makine için değil süreklilik içeren ilişkilerimiz var."

Canayakın, ana hedeflerinden birinin Avrupa'ya ihracat yapmak olduğunu belirterek, "Bu işi iyice öğrendiğimize inanıyoruz. Kalite konusunda Avrupa ile yarışacağımıza inandığımız için ürünlerimizi Avrupa'ya satmak istiyoruz." diye konuştu. Canayakın, 2020 için Avrupa'yı hedef pazar olarak belirlediklerini, bir sonraki dış pazar hedeflerinin de ABD olacağını ifade etti.

- F-35 motorlarının testi için platform

Canayakın, askeri projelerde de yer aldıklarına dikkati çekerek, Eskişehir'de jet motorunun test hangarında makaslı bir platform kurma işini aldıklarını bildirdi. Canayakın, "Burada titreme yapmadan kalkan bir makas yaptık. Proje, F-35 motorlarının testinin yapılabilmesi için istedikleri bir üniteydi. Bunu yaptık şu anda montaj için ABD'lilerden haber bekliyoruz." dedi.

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