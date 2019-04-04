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Kocaeli'den istihdamda "Türkiye rekoru"

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 15:28 | Son Güncelleme

Türk imalat sanayisinin merkez üssü Kocaeli'nin bu yılın ocak-mart dönemindeki istihdam performansı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 arttı - İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya: - "Geçen yıl ocak-mart döneminde İŞKUR ve Kocaeli olarak 9 bin 872 kişiyi işe yerleştirmişiz, bugün itibarıyla ilk 3 ayın verisine baktığımız zaman 16 bin 766 kişi... Yani geçen yılın üzerine Kocaeli yüzde 70 daha istihdam gerçekleştirdi. Bu, bir Türkiye rekorudur"

KOCAELİ (AA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, kurum olarak geçen yılın ilk çeyreğinde Kocaeli'de 9 bin 872 kişiyi işe yerleştirdiklerini belirterek, "Bugün itibarıyla ilk 3 ayın verisine baktığımız zaman 16 bin 766 kişi... Yani geçen yılın üzerine Kocaeli yüzde 70 daha istihdam gerçekleştirdi. Bu, bir Türkiye rekorudur." dedi.

Kocaeli Valiliği koordinatörlüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası ve Kocaeli Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen Kocaeli İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF'2019) kapılarını açtı.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, fuarın açılış töreninde yaptığı konuşmada, devletlerin en önemli meselelerinden olan istihdam konusunda ülkelerin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

İŞKUR'un 1946'dan bu yana Türkiye'de bu görevi yerine getirmeye çalıştığını belirten Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 yılında Türkiye genelinde sadece 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapan kurumun güçlendirilmesi ve sorumluluğunu yerine getirebilecek yeni bir yapıya kavuşturulması için talimat verdiğini kaydetti.

Uzunkaya, bu yapılanma sonucunda 2017'de 1 milyonun üzerinde bir istihdam gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "2018 yılında 1 milyon 247 bin 188 kişinin işe girmesine aracılık yapan bir kurum. Yani 24 bin 482 kişiyi tüm Türkiye'de istihdam ederken, Kocaeli ilimiz geçen yıl 59 bin 811 kişinin istihdamını gerçekleştirdi. Yani Türkiye'nin 2002'de 1 yılda yaptığının iki katından fazlasını 2018 yılında Kocaelili iş verenlerimiz gerçekleştirdi." diye konuştu.

Bu yılki Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yıl sonuna kadar 2,5 milyon yeni istihdam sözü verdiklerini anımsatan Uzunkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2,5 milyon istihdam hedefiyle bu yıl çalışıyoruz, Kocaeli'nin ortaya koyduğu 3 aylık performansı Türkiye olarak gerçekleştirirsek bu hedefin çok ötesinde bir hedefi gerçekleştirmiş olacağız. Geçen yıl ocak-mart döneminde İŞKUR ve Kocaeli olarak 9 bin 872 kişiyi işe yerleştirmişiz, bugün itibarıyla ilk 3 ayın verisine baktığımız zaman 16 bin 766 kişi... Yani geçen yılın üzerine Kocaeli yüzde 70 daha istihdam gerçekleştirdi. Bu, bir Türkiye rekorudur."

- "Geçen yıl Kocaeli'de 18 bin 259 kadın istihdam edildi"

Uzunkaya, önemsedikleri hususlardan birinin de kadın ve üniversite mezunlarının istihdamı olduğuna dikkati çekerek, "2002 yılında Türkiye'de bir yılda sadece 4 bin 543 kadının istihdamını gerçekleştirmişiz. Kocaeli'de 2018 yılında 18 bin 259 kadın istihdamı gerçekleşti. Yani Türkiye'nin 2002 yılında gerçekleştirdiği kadın istihdamının üç katından fazlasını Kocaeli geçen yıl tek başına gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Üniversite mezunlarının istihdamı konusunda da önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayan Uzunkaya, "Üniversite mezunu istihdamı 2002 yılında 47 kişi ki bunların çoğu kamu sektörüdür, geçen yıl biz Kocaeli'de 10 bin 612 üniversite mezununun istihdamını gerçekleştirdik. Tüm bunlar milletçe birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda neler yapabileceğimizi gösteriyor." diye konuştu.

- "Türkiye 2007-2017 döneminde 7,5 milyonluk istihdam üretti"

OECD verilerine göre 2007-2017 dönemi AB üyesi 28 ülkenin toplam 7 milyon 190 bin, 160 milyon nüfuslu ABD'nin 7 milyon 291 kişi istihdam ettiğini belirten Uzunkaya, Türkiye'nin ise tek başına 7,5 milyonluk istihdam ürettiğini vurguladı.

Uzunkaya, iş gücü piyasasında sadece iş arayanların değil, iş verenlerin de aradığı elemanı bulma zorluğu çektiğine işaret ederek, bu noktada devreye giren İŞKUR'un iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirme adına önemli projeler yürüttüğünü kaydetti.

Kadınların ve gençlerin istihdamda daha fazla yer alması adına yapılan teşviklerle iş gücü piyasasına destek olmaya ve istihdamı arttırmaya devam ettiklerini aktaran Uzunkaya, Türkiye'nin tüm meselelerle olduğu gibi işsizlikle mücadele ve istihdamda bugüne kadar aldığı mesafenin yakın gelecekte kendilerini çok daha yukarılara taşıyacağını sözlerine ekledi.

- "Kocaeli'den 2019'da 100 bin istihdam hedefi"

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da 2019 İstihdam Seferberliği kapsamında Kocaeli olarak 100 bin kişilik istihdam hedeflediklerini dile getirerek, bu konuda iş dünyasının temsilcilerine güncel istihdam teşviklerini anlattıklarını söyledi.

Kocaeli'nin İstihdam Seferberliğine olan katkısının en üst düzeyde olması için çalışmalarına yoğun bir gayret içerisinde devam ettiklerini vurgulayan Aksoy, istihdam konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Aksoy, İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve diğer protokol mensupları, fuarın açılış kurdelesini kesti.

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Anahtar Kelimeler:
istihdam İŞKUR

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