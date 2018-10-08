Kocaeli'nin ihracatı 10 milyar doları aştı

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'nin yılın 9 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 artarak 10 milyar 339 milyon 211 bin dolar oldu. Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, otomotiv sektörünün öncülüğünde yakaladığı ihracat performansıyla, Türkiye'nin 2018'deki 170 milyar dolarlık dış satım hedefine en güçlü katkıyı veren kentler arasında yer alıyor. AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli'nin, geçen yılın ocak-eylül döneminde 9 milyar 210 milyon 497 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,2 artarak 10 milyar 339 milyon 211 bin dolara ulaştı. İhracat liginde Bursa'yı geride bırakarak İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükselen Kocaeli, bu dönemde 180 ülke ile 13 serbest bölgeye satış yaparken, genel ülke ihracatının yüzde 8,6'sını da tek başına karşıladı.

- İhracatın yarısı otomotiv sektöründen Kent ihracatına en fazla katkı veren sektörlerin başında, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan otomotiv geliyor. Yılın 9 ayında kent ihracatının yüzde 48,7'sine denk gelen 5 milyar 36 milyon 400 bin dolarlık kısım, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Bu dönemde İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 25,3 artış gösterdi. Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ne ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 2 milyar 555 milyon 201 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Demir ve demir dışı metaller sektörü 622 milyon 251 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 602 milyon 147 bin dolarla çelik, 415 milyon 320 bin dolarla elektrik-elektronik, 355 milyon 402 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.