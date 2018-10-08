FİNANS

Kocaeli'nin ihracatı 10 milyar doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 23:03 | Son Güncelleme

Sanayi kenti Kocaeli'nin ocak-eylül dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,2 artarak 10 milyar doların üzerine çıktı - İstanbul'dan sonra en fazla ihracat yapılan kent olan Kocaeli'de, dış satımın yüzde 48,7'lik kısmını otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi - Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesisleri ile birçok otomotiv tedarik firmasına ev sahipliği yapan kentin bu sektördeki ihracatı yüzde 25'lik artışla 5 milyar dolar oldu

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli'nin yılın 9 aylık dönemindeki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,2 artarak 10 milyar 339 milyon 211 bin dolar oldu.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi üreticilerin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli, otomotiv sektörünün öncülüğünde yakaladığı ihracat performansıyla, Türkiye'nin 2018'deki 170 milyar dolarlık dış satım hedefine en güçlü katkıyı veren kentler arasında yer alıyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Kocaeli'nin, geçen yılın ocak-eylül döneminde 9 milyar 210 milyon 497 bin dolar olan ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 12,2 artarak 10 milyar 339 milyon 211 bin dolara ulaştı.

İhracat liginde Bursa'yı geride bırakarak İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükselen Kocaeli, bu dönemde 180 ülke ile 13 serbest bölgeye satış yaparken, genel ülke ihracatının yüzde 8,6'sını da tek başına karşıladı.

- İhracatın yarısı otomotiv sektöründen

Kent ihracatına en fazla katkı veren sektörlerin başında, Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerinin yanı sıra çok sayıda tedarik sanayi firmasına ev sahipliği yapan otomotiv geliyor.

Yılın 9 ayında kent ihracatının yüzde 48,7'sine denk gelen 5 milyar 36 milyon 400 bin dolarlık kısım, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Bu dönemde İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin sektördeki dış satım performansı geçen yıla göre yüzde 25,3 artış gösterdi.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ne ev sahipliği yapan kentin ihracatında kimya sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı, bu dönemde 2 milyar 555 milyon 201 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 622 milyon 251 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 602 milyon 147 bin dolarla çelik, 415 milyon 320 bin dolarla elektrik-elektronik, 355 milyon 402 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

- Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

Sanayi kentinin yılın 9 aylık periyotunda en fazla ihracat yaptığı ülke 1 milyar 241 milyon 732 bin dolarla Birleşik Krallık oldu. Söz konusu dönemde bu ülkeye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,6 arttı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi sayılan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım ocak-eylül döneminde yüzde 21,5 artarak 841 milyon 784 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatın 2017'nin ocak-eylül dönemine göre yüzde 25 arttığı Slovenya, 700 milyon 560 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 643 milyon 174 bin dolarla Belçika, 618 milyon 93 bin dolarla İspanya takip etti.

Yılın 9 aylık döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2017-9 (Bin dolar) 2018-9 (Bin dolar) Değişim (%) Birleşik Krallık 1.047.269 1.241.732 18,6 Almanya 692.686 841.784 21,5 Slovenya 559.470 700.560 25,2 Belçika 419.321 643.174 53,4 İspanya 432.116 618.093 43 Fransa 453.806 605.412 33,4 ABD 496.186 520.658 5 İtalya 372.647 513.798 37,9 Mısır 285.866 433.111 51,5 Hollanda 272.163 428.419 57,4

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz''Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'
Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: MyloDünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ford Otosan ihracat otomotiv

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Çobanın keşfettiği maden, bölgenin kaderini değiştirdi

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Rüyasındaki meyvenin ağacından 13 bin tane dikti

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Türkiye'de asgari ücret artık Avrupa'nın en düşükleri arasında, ne kadar zam yapılmalı?

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

RG - Etiketlerde yerli üretim logosunun kullanım esasları

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

İpek Yolu Projesi Türkiye’de Çinli öğrenci sayısını uçurdu

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

“Her borçlu konkordato talebinde bulunamaz”

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

Bitlis Valisi Ustaoğlu: Yatırım yapan işadamlarını kahraman olarak görüyoruz

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

'Fiyatlar biraz arttı ama bunu fırsata çeviren biz üreticiler değiliz'

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

Dünyanın ilk mantar-tabanlı "deri görünümlü" çantası: Mylo

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.