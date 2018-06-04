Kocaeli'nin ihracatı 65 kente bedel

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği 5,8 milyar dolarlık ihracatla 65 ilin toplam dış satımını geride bıraktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli, bu yılın ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 5 milyar 812 milyon 147 bin dolarla İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde dış satım performansı geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 7,5 artan sanayi kenti, ihracat ligindeki 65 ilin toplamını geride bıraktı. Kocaeli, yılın ilk 5 ayında dünyanın dört bir yanındaki 173 ülkeyle 13 serbest bölgeye satış yaparken, ülke ihracatının yüzde 8,8'ini de gerçekleştirdi. - İhracatın lokomotifi otomotiv Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi taşıt üreticilerinin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv sektörü lokomotif oldu.

Yılın ilk 5 aylık periyodunda kent ihracatının yüzde 50,7'sine denk gelen 2 milyar 946 milyon 435 bin dolarlık kısmı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Ocak-mayıs döneminde Bursa ve İstanbul'un ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin bu sektördeki ihracat performansı geçen yıla göre yüzde 28,4 arttı. Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıran Kocaeli'nin ihracatında kimyevi madde ve mamulleri sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde 1 milyar 312 milyon 353 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Demir ve demir dışı metaller sektörü 361 milyon 485 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 326 milyon 489 bin dolarla çelik, 243 milyon 196 bin dolarla elektrik-elektronik, 203 milyon 244 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.