FİNANS

Kocaeli'nin ihracatı 65 kente bedel

FİNANS HABERLERİ  | 04.06.2018 11:21 | Son Güncelleme

Ocak-mayıs döneminde 5,8 milyar dolarlık ihracata imza atan Kocaeli, bu performansıyla 65 ilin toplam dış satımından daha fazlasını tek başına gerçekleştirdi - Bu dönemdeki ihracatın 2,9 milyar dolarlık bölümünü gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, Kocaeli'nin ihracatının lokomotifi oldu

KOCAELİ (AA) - ŞAHİN OKTAY - Türk sanayisinin merkez üssü Kocaeli, bu yılın ilk 5 ayında gerçekleştirdiği 5,8 milyar dolarlık ihracatla 65 ilin toplam dış satımını geride bıraktı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Kocaeli, bu yılın ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat yapan iller arasında 5 milyar 812 milyon 147 bin dolarla İstanbul ve Bursa'nın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde dış satım performansı geçen yılın aynı periyoduna göre yüzde 7,5 artan sanayi kenti, ihracat ligindeki 65 ilin toplamını geride bıraktı.

Kocaeli, yılın ilk 5 ayında dünyanın dört bir yanındaki 173 ülkeyle 13 serbest bölgeye satış yaparken, ülke ihracatının yüzde 8,8'ini de gerçekleştirdi.

- İhracatın lokomotifi otomotiv

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu gibi taşıt üreticilerinin yanı sıra lastik sanayi, kord bezi, çelikord, plastik, kauçuk ve boya endüstrisiyle Taşıt Araçları Yan Sanayi Organize Sanayi Bölgesi'ne (TOSB) ev sahipliği yapan Kocaeli'nin ihracatında otomotiv sektörü lokomotif oldu.

Yılın ilk 5 aylık periyodunda kent ihracatının yüzde 50,7'sine denk gelen 2 milyar 946 milyon 435 bin dolarlık kısmı, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından yapıldı. Ocak-mayıs döneminde Bursa ve İstanbul'un ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan il olan Kocaeli'nin bu sektördeki ihracat performansı geçen yıla göre yüzde 28,4 arttı.

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon ton siyah ürün işlenen Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'ni barındıran Kocaeli'nin ihracatında kimyevi madde ve mamulleri sektörü ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde 1 milyar 312 milyon 353 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 361 milyon 485 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 326 milyon 489 bin dolarla çelik, 243 milyon 196 bin dolarla elektrik-elektronik, 203 milyon 244 bin dolarla iklimlendirme endüstrisi takip etti.

- Lider ihraç pazarı Birleşik Krallık

Ocak-mayıs döneminde kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat, 2017'inin söz konusu dönemine göre yüzde 10'luk artışla 683 milyon 417 bin dolara yükseldi.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi sayılan Almanya ise Kocaeli'nin bu dönemde en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke oldu. Almanya'ya yapılan dış satım yılın ilk 5 aylık döneminde yüzde 28,7 artarak 498 milyon 871 bin dolara çıktı.

Kentten yapılan ihracatta bir önceki yılın ilk 5 aylık dönemine göre yüzde 52,6 arttığı Belçika, 384 milyon 796 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri, 379 milyon 24 bin dolarlık ihracatla Slovenya, 377 milyon 619 bin dolarlık ihracatla İspanya takip etti.

Yılın ilk 5 aylık döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2017 (Bin dolar) 2018 (Bin dolar) Değişim (Yüzde) Birleşik Krallık 621.299 683.417 10 Almanya 387.567 498.871 28,7 Belçika 252.145 384.796 52,6 Slovenya 336.652 379.024 12,6 İspanya 213.824 377.619 76,6 Fransa 269.004 371.819 38 İtalya 208.699 303.697 45,5 Hollanda 160.328 292.628 82,5 ABD 230.155 233.812 1,6 Romanya 115.955 179.000 54,5

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