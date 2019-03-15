Kocaeli'ye 30 milyon liralık ek kaynak

Ek kaynağın Kocaeli'nin acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Valiliğin takdirine bırakıldığına işaret eden Aksoy, "Bizler de ilgili kurumlarımızın öncelikli ve acil işlerinin neler olduğu konusunda müdürlüklerimizden bilgiler aldık, onları değerlendirdik. Bu 30 milyonla ilimizde belirli sektörlerde hizmetleri tamamlamak üzere çalışmalarımızı başlattık. Sektörler itibarıyla baktığımızda, birinci önceliğimizi 11 milyon 500 bin lira ile eğitim hizmetlerine verdik. İkincisi sağlık hizmetlerine 7 milyon 300 bin, güvenlik hizmetlerine 8 milyon 80 bin, genel idare hizmetlerine 2 milyon 35 bin lira, sosyal hizmetle ve AFAD'a da 1 milyon lira ayırmak suretiyle bu noktada planlamalarımızı yaptık. Bu kaynak ocak ayı içerisinde geldi. Bunun biz ön hazırlıklarını yaptık. Hatta bir kısım işlere de başladık." ifadesini kullandı.

Eğitim alanında yapılması planlanan çalışmaları anlatan Aksoy, "Gebze'de FETÖ'den hazineye geçmiş olan bir bina var. Bu binayı da tadilatını yapmak suretiyle okul haline getireceğiz. Bununla ilgili de bir ödenek ayırdık ve bu ödeneği de bu amaçla kullanmış olacağız." dedi.

- "112 acil sağlık istasyon sayısını 47'e çıkarmış olacağız"

Vali Aksoy, acil sağlık istasyonlarından 5'inin mevcut şartları, çalışma ortamı iyi olmadığı için yenileneceğini vurgulayarak, 3 tane yeni yapacakları istasyonu açacaklarını, il genelinde acil sağlık istasyonlarının sayısını 47'e çıkaracaklarını bildirdi.

Güvenlik alanında devam eden çalışmalara değinen Aksoy, köy muhtarlarıyla yaptıkları toplantılarda, özellikle güvenlik kamerası taleplerinde bulunduğunu kaydetti.

Jandarma sorumluluk bölgesinde toplumun taleplerini karşılamak üzere 80 ayrı mahallede 320 kamera konulmasının planlandığını bildiren Vali Aksoy, şunları söyledi:

"Plaka tanıma sistemi de belirli noktalara kurulmak suretiyle 24 noktada plaka tanıma sistemleri kurulacak. Ayrıca jandarmada ihtiyaç olan Körfez Sevindikli ve Gebze Yağcılar'a da jandarma karakol binası yapmayı da hedefledik. Emniyet müdürlüğü sorumluluk alanında ise 17 mahallede 158 kamera ve 18 direk oluşturmak suretiyle kent güvenlik sistemine yeni eklemeler yapmak suretiyle ihtiyaç duyulan alanlardaki eksikliklerimizi de tamamlamış olacağız. Sosyal hizmetlerde de çocuk ilk kabul merkezi, yani sokakta çalışan, dilenen veya herhangi bir suça bulaşmış çocukları ilk defa kabul edileceğimiz bir merkezimiz bulunmamaktaydı. Bizler de bunu programımıza aldık. 30 milyon liralık bir kaynağı ilimizin önemli olarak gördüğümüz eğitim, sağlık, güvenlik, sosyal hizmetler, genel idare, AFAD ilgili kısımlarında kullanılmak üzere planlamalarını yaptık."

