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Kocası ölünce yemek fabrikasının başına geçti

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 12:34 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de Yıldız Delice (54), 6 yıl önce trafik kazasında eşi Nejat Delice'yi kaybettikten sonra birlikte işlettikleri tabldot yemek firmasının başına geçti.

Kocası ölünce yemek fabrikasının başına geçti

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de Yıldız Delice (54), 6 yıl önce trafik kazasında eşi Nejat Delice'yi kaybettikten sonra birlikte işlettikleri tabldot yemek firmasının başına geçti. Delice yakınlarının, "Bırak bu işi, senin emekli maaşın var, gerek yok" sözlerine karşın, yanında çalışan kadınların işsiz kalmaması için yemek firmasını ayakta tuttu.
Kırıkkale'de, 2 çocuk sahibi Yıldız-Nejat Delice çifti, 1999 yılında köfteci dükkanı açtı. Çift, 6 yıl sonra işi büyütüp tabldot yemek üretmeye başladı. Ancak, 2013 yılında Nejat Delice, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Yıldız Delice, eşini kaybettikten sonra, yakınlarının "Bırak bu işi, senin eşinden kalan emekli maaşın var, gerek yok" sözlerine karşın, firmada çalışan kadınların ısrarı ve onların işsiz kalmaması için yemek firmasını kapatmadı. Yıldız Delice'nin başına geçtiği 10 kadının çalıştığı firma, şimdi çeşitli kurumlara, özel firmalara günde 500 kişilik yemek çıkarıyor.
'YANIMDA ÇALIŞAN KADINLAR AKLIMA GELDİ'
Yıldız Delice, eşinin ölümünden sonra onun emekli maaşını almaya başladığını anlatarak şöyle konuştu:
"Yakınlarım bana, 'bırak bu işi, senin maaşın var, gerek yok' dediler. Bırakmayı düşündüm. Yanımda çalışan kadınlar geldi aklıma. İşte ne olduysa ondan sonra oldu. Yanımda çalışan kadınlar, 'abla biz işsiz mi kalacağız, biz sana güvendik, hepimizin borcu var' dedi. O zaman dedim ki; 'Ben sizin başınızda bir anne gibi duracağım. Siz de bu işe kendi işiniz gibi dört elle sarılırsanız, ben de yanınızdayım' dedim. Sırf onlar için başlarında durup, bu işe devam ediyorum. Bu sırada çocuklarımı bu iş yeri sayesinde büyüttüm. Biri öğretmen, diğeri hâkim oldu."
Yıldız Delice, firmada sadece kadınların çalıştığını söyleyerek, "Bu işe ilk başladığımızda ilk etapta 50 kişilik yemek veriyorduk. Bu rakam zamanla 500, bazen ise cenazelerde bin 500'e çıkıyor. Firma olarak rahatlıkla bu yemekleri yetiştirebiliyoruz" dedi.

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Kocası ölünce yemek fabrikasının başına geçtiKocası ölünce yemek fabrikasının başına geçtiKocası ölünce yemek fabrikasının başına geçtiKocası ölünce yemek fabrikasının başına geçti

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