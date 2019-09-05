KoçSistem ve KoçDigital Stevie'den 11 ödül kazandı

Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, 5 Eylül (DHA) KoçSistem ve KoçDigital, dünyanın en saygın ödül organizasyonlarından "Stevie Uluslararası İş Ödülleri"nde 9 ayrı kategoride 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 Stevie ödülünün sahibi oldu.

KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, “KoçSistem ve KoçDigital’ın, 16. Stevie Uluslararası İş Ödülleri’nde gösterdiği bu önemli performans bizleri son derece onurlandırırken, daha iyisini yapmayı hedefleyen tüm çalışma arkadaşlarımız için de güçlü bir motivasyon kaynağı oldu. 2018’de 6 adet; bu yıl ise 11 adet aldığımız dünyaca saygın Stevie Uluslararası İş Ödülleri bizlere Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkılarımız ve liderliğimiz itibarıyla çok doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Her zaman daha iyisi için çalışıyoruz” dedi.

