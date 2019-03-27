FİNANS

Koçsistem ve Samsung’tan bölgesel stratejik iş ortaklığı imzası

FİNANS HABERLERİ  | 27.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

KoçSistem, Samsung Electronics Türkiye ile imzalanan anlaşma kapsamında, Samsung mobil cihazların tedarikinin yanı sıra kurumlara donanımdan yazılım entegrasyonuna, cihaz yönetiminden veri merkezi kullanımına kadar tüm süreçlerde hizmet verecek - Stratejik iş ortaklığı kapsamında mobil cihazlar iş çözümleri ile donatılırken KoçSistem'in kendi veri merkezlerinde kurulan güvenlik hizmeti ve cihaz yönetimi ile müşterilerin ihtiyaçları uçtan uca çözülecek

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, Samsung mobil cihazları katma değerli çözümlerle müşteriye ulaştıran stratejik iş ortağı oldu.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin lider markalarına dijitalleşme çözümleri sunan KoçSistem ile dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung Electronics, yeni bir stratejik iş ortaklığı anlaşmasına imza attı.

KoçSistem ve Samsung Electronics arasında Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilen imza törenine, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçSistem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, Samsung Electronics Dünya Başkan Yardımcısı GilJae Park, Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, Samsung Electronics B2B Ürün Grup Global Başkanı Jongshin Kim ve Samsung Electronics Mobil B2B MEA Başkanı Byoung Gil Choi katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre, KoçSistem, Samsung mobil cihaz ailesinde yer alan akıllı telefon, tablet ve giyilebilir diğer mobil cihazları kapsayacak şekilde Samsung’un Türkiye’de ve yakın coğrafyada çözüm ve cihaz yönetimini bir arada sunan stratejik iş ortağı oldu. Buna göre, KoçSistem, mobil donanım temin etmenin yanı sıra, kurumların Samsung mobil cihazlara yenilikçi dijital iş çözümleri entegre edebilmelerine de olanak sağlayacak. Böylelikle KoçSistem, Samsung cihaz temini ile birlikte kurumlara donanımdan, yazılım entegrasyonuna; cihaz yönetiminden veri merkezi kullanımına kadar tüm süreçlerde uçtan uca hizmet verecek.

- "Yenilikçi mobil çözümleri müşterilerimizle buluşturacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçSistem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, yenilikçi Samsung mobil teknolojilerini, kurumların dijital dönüşüm yolculuklarında ihtiyaç duydukları özel çözümlerle buluşturarak sunacaklarını belirtti.

Bilgi işlem teknolojileri ihracında önde gelen ülkelerden biri olan Güney Kore’de böylesi anlamlı bir anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyduklarını bildiren Haşimoğlu, "Bu stratejik iş ortaklığının bir yansıması olarak KoçSistem’in hizmet verdiği tüm şirketler bir yandan KoçSistem’den yazılım ve güvenlik hizmeti alabilecek, diğer yandan kendi yazılımlarını dünyanın son teknolojilerini sunan Samsung mobil cihazları ile de entegre edebilecek. Bu anlaşma Türkiye’deki girişimcilik ekosistemi için de önemli bir fırsat olacak. KoçSistem desteğinde nesnelerin interneti, ileri analitik, güvenlik gibi alanlarda çözümler geliştiren girişimcilik platformumuz Techsquare ve Samsung’un startup ekosistemindeki girişimcilerin geliştirdikleri yenilikçi mobil çözümleri de öncelikli olarak müşterilerimizle buluşturacağız. Böylece, yerli akıl ve global ağdan beslenen güçlü bir ekosistemde ülkemizin ve kurumlarımızın dijitalleşme hızına hız katacağız." ifadelerini kullandı.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim de Samsung olarak "Dünyaya ilham ver, geleceği şekillendir" vizyonu çerçevesinde en gelişmiş teknolojileri tüketicilere sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"KoçSistem ile gerçekleştirilen stratejik ortaklık sayesinde, sektöründe öncü konumda olan değer odaklı çözümlerimizi kurumsal müşterilere sunuyor olacağız. Samsung Electronics olarak uzun yıllardır Türkiye’nin dijitalleşme ajandasına olumlu katkıda bulunuyoruz. KoçSistem ile gerçekleştirdiğimiz stratejik ortaklığın bu katkıyı bir üst seviyeye çıkartacak olmasından dolayı mutluluk duyuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
KoçSistem Samsung

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