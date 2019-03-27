Koçsistem ve Samsung’tan bölgesel stratejik iş ortaklığı imzası

İSTANBUL (AA) - KoçSistem, Samsung mobil cihazları katma değerli çözümlerle müşteriye ulaştıran stratejik iş ortağı oldu.

KoçSistem'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin lider markalarına dijitalleşme çözümleri sunan KoçSistem ile dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Samsung Electronics, yeni bir stratejik iş ortaklığı anlaşmasına imza attı.

KoçSistem ve Samsung Electronics arasında Güney Kore’nin başkenti Seul’de gerçekleştirilen imza törenine, Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı ve KoçSistem Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Haşimoğlu, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, KoçSistem Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Evren Dereci, Samsung Electronics Dünya Başkan Yardımcısı GilJae Park, Samsung Electronics Türkiye Başkanı Dae Hyun Kim, Samsung Electronics B2B Ürün Grup Global Başkanı Jongshin Kim ve Samsung Electronics Mobil B2B MEA Başkanı Byoung Gil Choi katıldı.

Yapılan anlaşmaya göre, KoçSistem, Samsung mobil cihaz ailesinde yer alan akıllı telefon, tablet ve giyilebilir diğer mobil cihazları kapsayacak şekilde Samsung’un Türkiye’de ve yakın coğrafyada çözüm ve cihaz yönetimini bir arada sunan stratejik iş ortağı oldu. Buna göre, KoçSistem, mobil donanım temin etmenin yanı sıra, kurumların Samsung mobil cihazlara yenilikçi dijital iş çözümleri entegre edebilmelerine de olanak sağlayacak. Böylelikle KoçSistem, Samsung cihaz temini ile birlikte kurumlara donanımdan, yazılım entegrasyonuna; cihaz yönetiminden veri merkezi kullanımına kadar tüm süreçlerde uçtan uca hizmet verecek.