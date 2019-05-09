FİNANS

Koç'tan ilk çeyrekte 779 milyon TL net kar

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 19:36 | Son Güncelleme

Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34,3 milyar TL gelir, 779 milyon TL ana ortaklık payı net dönem karı elde etti - Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu: - "Koç Topluluğu olarak ilk çeyrekteki zorlu koşullara rağmen faaliyetlerimizi başarıyla sürdürdük, başarılı finansal sonuçlara ulaştık" - "2019 yılının ilk çeyreğinde yaptığımız 1,5 milyar TL kombine yatırım ülkemize olan inancımızın en büyük göstergesidir" - "Eurobond ihracımız yabancı yatırımcının ülkemize ve Koç Holding’e olan güvenini bir kez daha teyit etti"

İSTANBUL (AA) - Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34,3 milyar TL gelir elde ederken, 779 milyon TL ana ortaklık payı net dönem karı açıkladı.

Koç Holding yaptığı yazılı açıklamayla, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarını paylaştı.

Buna göre Koç Holding, 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolide bazda toplam 34,3 milyar TL gelir, 779 milyon TL ana ortaklık payı net dönem karı elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, ilk çeyrekteki zorlu koşullara rağmen faaliyetlerini başarıyla sürdürdüklerini belirterek, disiplinli yönetim anlayışı, dengeli portföy ve güçlü bilanço ile başarılı finansal sonuçlara ulaştıklarını, kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken, diğer yandan uzun vadeli hedefler doğrultusunda teknolojiye, inovasyona ve insan kaynağına yatırıma devam ettiklerini bildirdi.

Yılın ilk çeyreğinde, küresel rekabetçiliği artırmak adına, Türkiye'ye olan güvenlerinin de göstergesi olarak yatırımlara kesintisiz devam ettiklerini aktaran Çakıroğlu, şunları kaydetti:

"Uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz yatırımlarımız Topluluğumuzun finansal sonuçlarına pozitif katkı sağlıyor. 2019 yılının ilk çeyreğinde yaptığımız 1,5 milyar TL kombine yatırım ülkemize olan inancımızın en büyük göstergesidir. Tofaş'ın 2015 yılında 1 milyar dolar yatırımla hayata geçirdiği ve Fiat'ın küresel modeli haline gelen Egea ailesinin 2024 yılına kadar üretimine karar verildi.

Bu sayede 2024 yılına kadar Egea ailesinin üretimini garanti altına almış bulunuyoruz. Bu kapsamda 2020 sonuna kadar yaklaşık 225 milyon dolar yatırım yapılmasını öngörüyoruz. Ford Otosan, Kocaeli fabrikasında Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinin hibrit versiyonunu üretmeye hazırlanıyor. Tüpraş, ülkemizde tek seferde yapılan en büyük sanayi yatırımı olma özelliği taşıyan Fuel Oil Dönüşüm Tesisi'nde (RUP) geleceğe daha iyi hazırlanmak için bakım ve iyileştirme çalışmalarını başlattı."

- "Küresel vizyonumuz doğrultusunda kararlılıkla ilerledik, yatırımcı güvenini teyit ettik"

Yılın ilk çeyreğinde küresel vizyonları doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeye devam ettiklerini belirten Levent Çakıroğlu, "Arçelik, Yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Bir Kuşak Bir Yol projesi kapsamındaki ülkelerde liderlik stratejisi kapsamında önemli bir yatırım daha yaparak Bangladeş beyaz eşya pazarının en büyük oyuncularından biri olan Singer Bangladesh'i bünyesine kattı. Aygaz da Bangladeş'te LPG satışı ve dağıtımı için United Group ile ortaklık kurdu." ifadelerini kullandı.

Levent Çakıroğlu, Mart ayında tamamladıkları 750 milyon dolarlık 6 yıl vadeli Eurobond ihracını anımsatarak, Eurobond ihracının yabancı yatırımcının Türkiye'ye ve Koç Holding'e olan güvenini bir kez daha teyit ettiğini bildirdi.

Ayrıca ilk çeyrekte Yapı Kredi'nin 650 milyon dolar ana sermaye niteliğinde tahvil ihracının da ana hissedarların katkısı ve yine uluslararası yatırımcıların güçlü talebiyle başarıyla tamamladığını aktaran Çakıroğlu, "Bu ihraç, bir Türk mevduat bankası tarafından yurt dışında piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen ilk dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması işlemi oldu. Bankamız 2019'un ilk çeyreğinde de ekonomiyi desteklemeye ve aktif kalitesine odaklanmaya devam ederken, sağlıklı bilanço yapısını korudu." değerlendirmesinde bulundu.

Aldıkları inovasyon ödüllerine atıfta bulunan Çakıroğlu, bu ödüllerle gururlandıklarını, Koç Topluluğu olarak bütün başarıların arkasında en önemli gücün insan kaynakları olduğunu kaydetti.

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koç holding Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu

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