FİNANS

Koçtaş, Fix ile sahil şeridinde sezonu açtı

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 13:06 | Son Güncelleme

Fix mağazaları ile "mahalleli" olan Koçtaş, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerin ardından sahil bölgelerinde de mağazalarını müşterileriyle buluşturuyor - Yalıkavak, Çeşme ve Ayvalık Fix mağazaları tüketicilere hizmet vermeye başladı

İSTANBUL(AA) - Koçtaş, Fix adını verdiği küçük format mağazalarıyla Türkiye’de yaygınlaşmaya devam ediyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’nin en önemli örneklerinden biri olan Koçtaş Fix mağazalarını yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Fix mağazaları ile "mahalleli" olan Koçtaş, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyük şehirlerin ardından sahil bölgelerinde de mağazalarını müşterileriyle buluşturuyor

Koçtaş, Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden Yalıkavak, Çeşme ve Ayvalık’ta birer Fix mağazası açtı. Büyük şehirlerin ardından sahil bölgelerinde açılan 3 mağazayla Koçtaş Fix mağaza sayısı 26’ya ulaştı.

Bodrum Yalıkavak’ta Gökçebel mevkisinde açılan Fix mağazası, 453 metrekarelik bir alanda hizmet verirken, İzmir Çeşme Cadde Plus AVM’de açılan Fix mağazası 446 metrekare, Ayvalık 29 Mayıs Caddesi’nde açılan Fix mağazası ise 240 metrekarelik bir alana sahip.

Diğer Koçtaş Fix mağazalarında olduğu gibi söz konusu 3 mağazada da yaşam alanları için acil ve temel ihtiyaçların hemen mağazalarda, diğer tüm ihtiyaçların ise mağazalarda bulunan kiosklar aracılığıyla rahatlıkla ulaşılan 60 bin ürünle karşılanması hedefleniyor.

Teknolojiye yaptığı yatırımlara devam ederek müşterilerinin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere her kanaldan kolayca ulaşabilmesini sağlayan Koçtaş, kiosk ekranları üzerinden sipariş edilen ürünleri eve veya en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyor.

- "Koçtaş Fix mağaza sayısını 2019 sonuna kadar 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, Koçtaş'ın, büyük format mağazalarına ek olarak, 2013 yılından itibaren Koçtaş Fix adını verdiği küçük format mağazalarını müşterilerinin hizmetine sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"19 şehirde 40 Koçtaş mağazamız ile müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Aynı zamanda Koçtaş Fix mağazalarımız ile de Türkiye’de yaygınlaşıyoruz. Büyük şehirlerin ardından şimdi de ülkemizin gözde tatil beldelerinden Yalıkavak, Çeşme ve Ayvalık’ta birer mağaza açmanın ve yazlık bölgelerde büyümenin heyecanını yaşıyoruz. Bu bölgelerde ikamet eden ve tatil yapan müşterilerimizin evlerindeki acil ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak güzel bir sezon geçirmelerine destek olmayı hedefliyoruz. Sahil kesimlerinde açtığımız bu 3 mağazayla eş zamanlı olarak büyük şehirlerde de Koçtaş Fix mağaza açılışlarımızı sürdürdük. İstanbul’da Beylikdüzü’nde ve Ümraniye Meydan İstanbul AVM’de olmak üzere 2, Ankara Keçiören FTZ AVM’de ve Bursa Korupark AVM’de de birer mağaza açarak toplamda 26 Koçtaş Fix mağazasına ulaştık. Koçtaş Fix mağazalarımızın sayısını 2019 yılı sonuna kadar 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz ancak bu rakamın ötesine de geçebiliriz. Koçtaş olarak büyüme stratejimizi her durum ve koşulda aralıksız hayata geçirmeye devam edeceğiz.

Koçtaş Fix mağazalarımızda bulunan 5 bin ürüne ek olarak, kiosklardan temin edilebilecek 60 bin ürünü müşterilerimizin ister evlerine ister en yakın Koçtaş Fix mağazasına teslim ediyoruz. Ayrıca, koctas.com.tr ile ürünlerimizi tüm Türkiye’de müşterilerimizle buluşturuyoruz. Koçtaş Fix mağazalarımız, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’deki en önemli örneklerden ve stratejik yol haritamızdaki önceliklerimiz arasında. Büyümemizi büyük oranda, müşterilerimizin en çabuk ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilecekleri, mahalledeki yüzümüz olan Koçtaş Fix mağazaları ile gerçekleştireceğiz. Koçtaş Fix mağazaları ile perakende ve usta müşterilerimizin evle ilgili acil ve tüm ihtiyaçlarını karşılamayı, bulunduğumuz mahallelerde istihdam yaratmayı ve bölgeyi kalkındırmayı hedefliyoruz."

Dünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktıDünyanın en derinine daldı! Bakın oradan ne çıktı
Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euroHenkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro
Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracıHalkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koçtaş

En Çok Okunan Haberler

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

Korkutan açıklama: ABD ile savaşın eşiğindeyiz

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

İkinci Hatice vakası! Olay kıyafet...

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Ramazan Bayramı öncesi önemli gelişme! İzin çıktı

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

Bakan Pakdemirli fiyatları bugün açıklayacak

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

TMSF dev şirketi satışa çıkardı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir indirim kararı daha!

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden bir indirim kararı daha!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD'den ilaçlama uyarısı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Henkel'in satışları ilk çeyrekte yüzde 2.8 artışla 4.97 milyar euro

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Halkbank'tan "repo endeksli - getiri korumalı bono" ihracı

Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu

Ayçiçek tarlalarını 'köse' hastalığı vurdu

Altan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek

Altan Elmas: Vatandaş tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olabilecek

TÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

TÜİK - Genç nüfus oranı 2040'ta yüzde 13.4'e düşecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.