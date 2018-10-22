Koçtaş Fix mağazası Şile'de açıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, çok kanallı perakendecilikte Türkiye’nin en önemli örneklerinden biri olan ve kısa süre önce formatı değişen Koçtaş Fix mağazalarına bir yenisini daha ekledi. 300 metrekarelik bir alanda, 5 bin ürünü fiziksel olarak müşterilerle buluşturan ve hızlı sipariş ekranı sayesinde ilave 30 bin ürüne daha ulaşma imkanı sunan Koçtaş Fix mağazalarının 18.'si Şile’de hizmete açıldı.

İlk Koçtaş Fix mağazasını Çekmeköy Taşdelen'de açtıklarını anımsatan Özpamukçu, "Tüketici alışveriş alışkanlıkları, evlerine veya iş yerlerine daha yakın lokasyondaki mağazalara yöneliyor. Müşterilerimizin en çabuk ulaşabilecekleri, ihtiyaçlarını hızlıca karşılayabilecekleri yer arayışına çözüm olarak Koçtaş Fix mağazalarımızı tasarlayıp, hayata geçirdik. Bizim mahallelerdeki yüzümüz olan Koçtaş Fix mağazalarımızda, müşterilerimizin acil ve temel ihtiyaçları doğrultusunda hemen alınabilecek 5 bin adet ürün yer alıyor. Ayrıca hızlı sipariş ekranlarımızdan ilave 30 bin ürünün, ister evlere ister mağazaya teslimat yapılmasına imkan sağlıyoruz. Bugüne kadar şehir merkezlerinde müşterilerimizle buluşuyorduk. Şile mağazamız, sahil bölgesinde açtığımız ilk Fix mağazamız olma özelliğini taşıyor. Hem büyük hem de küçük formattaki mağazalarımız ve dijital satış kanallarımız ile müşterilerimize çoklu kanaldan en iyi hizmeti sunmak için çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özpamukçu, sektörün geleceğinde son derece belirleyici olan çok kanallı perakendecilikte, Koçtaş Fix mağazalarının Türkiye'deki en önemli örneklerden olduğunu belirterek, bu açılışla birlikte 19 şehirde toplam 59 noktada hizmet verdiklerini kaydetti.